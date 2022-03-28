Сьогодні в Києві завершується опалювальний сезон

Централізована система теплопостачання столиці є дуже розгалуженою і однією з найбільших у Європі

Постачання тепла до будинків припинятимуть поступово. І триватиме процес близько тижня

У Києві сьогодні розпочнуть відключення житлових будинків та установ від опалення.

«Ми керуємося чинним законодавством. І, якщо протягом трьох діб середня температура повітря становить +8 градусів по Цельсію та має тенденцію до подальшого підвищення, – можемо завершувати опалювальний сезон», – сказав мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера Києва, постачання тепла до будинків припинятимуть поступово. І триватиме процес, за технологією, близько тижня. Оскільки централізована система теплопостачання столиці є дуже розгалуженою і однією з найбільших у Європі.

Столиця живе в умовах воєнного стану, однак працює уся міська інфраструктура, киянам надаються комунальні послуги, цілодобово працюють аварійні бригади для усунення пошкоджень мереж.

Також із 28 березня в столиці відновиться освітній процес – в онлайновому форматі. Він буде більш адаптований до нинішніх умов. І з використанням різних освітніх платформ для учнів.

Триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

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