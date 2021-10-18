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    Автомобіль без даху потрапив під дощ з незвичним вантажем: курйозне відео

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    Кабріолет перевозив труби під дощем - Автомобіль без даху потрапив під дощ з незвичним вантажем: курйозне відео
    Кабріолет перевозив труби під дощем
    Скріншот з відео

    У Румунії автомобіль з відкритим верхом перевозив пластикові труби під час дощу

    Над кабріолетами часто жартують. Мовляв, ці автомобілі мають необмежений простір зверху. Але румунський водій довів власним прикладом, що це не жарт а реальність. Він запхав пластикові труби у Renault Megane з відкидним дахом.

    Курйозне відео зроблено у місті Крайова, Румунія. У кабріолеті можна нарахувати щонайменш п’ять пластикових труб завдовжки більше двох метрів.

    Але наче цього для комічного ефекту було замало, тож ще на додаток почався дощ.

    А ось у США водій знайшов несподівану схованку під капотом свого автомобіля. Щоб позбутися знахідки, власнику навіть довелося розбирати передню частину авто. Фотографії цієї пригоди можна знайти за цим посиланням.

    Не менш курйозний випадок стався у Словаччині. Там поліція спіймала двоповерховий автомобіль, побачити який можна за цим посиланням.

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    Теги: ДТП
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    Автомобіль без даху потрапив під дощ з незвичним вантажем: курйозне відео