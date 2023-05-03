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У Криму стався вибух на російській прикордонній базі (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Криму стався вибух на російській прикордонній базі (фото)
За кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя стався вибух на базі російських прикордонників
фото: росЗМІ

За даними журналістів, інцидент стався поряд із селищем Шкільне, за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя

Поблизу Сімферополя в тимчасово окупованому Криму 2 травня стався вибух на базі російських прикордонників. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свободи».

Мережею поширилися фотографії з місцем імовірного вибуху. Журналісти з’ясували, що це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі балки Джабанак поряд із селищем Шкільне, за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя.

У Криму стався вибух на російській прикордонній базі (фото) фото 1
фото: «Радіо Свобода»

Напередодні, увечері 2 травня, російські ЗМІ також повідомляли про звуки вибухів у тимчасово окупованому Севастополі. Так званий «губернатор» міста Михайло Развожаєв заявив, що гучні звуки в центрі міста – це нібито профілактична робота в межах протипідводно-диверсійної оборони та тренування систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 1 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, місцеві мешканці повідомляли, що спрацювали системи протиповітряної оборони. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов написав, що на заході тимчасово окупованого півострова нібито був збитий безпілотник.

Як повідомлялося, 29 квітня виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ. Супутник зафіксував наслідки від вибуху.

До слова, після удару по нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі кримчани почали надсилати координати й інших військових об'єктів росіян у регіоні. Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в ефірі телемарафону.

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Теги: Крим вибух окупанти Сімферополь

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