Єрмак назвав геноцидом вбивства людей у Бучі, скоєні Росією

Глава офісу Зеленського щоденно розсилає фото із жахливими вбивствами мирних людей політикам з США, Німеччини, Франції, Великої Британії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав вбивства людей у Бучі геноцидом Росії проти України. Про це сьогодні він повідомив під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Це стовідстоковий геноцид. Одна ядерна держава напала на іншу безядерну державу. Це війна Росії проти України», – наголосив Єрмак.

Він зазначив, що через особисті повідомлення щоденно розсилає фото із жахливими вбивствами мирних людей у Бучі політичним колегам з США, Німеччини, Франції, Великої Британії.

«У них – шок. Впевнений, що вони повинні відчувати те, що нині відчуває кожен українець», – зазначив Єрмак.

Глава Офісу Зеленського додав, що найближчим часом планує відвідати звільнену Бучу.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

Раніше в Київській ОВА писали, що ситуація в Бучанському районі напружена, але контрольована: зокрема, Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. З Гостомеля окупанти вийшли, а от на території Бучанської громади ворог окопався.

Крім цього, міський голова Бучі Анатолі Федорук оприлюднив кричущий факт: в братських могилах похоронено 287 мирних людей, яких вбили російські окупанти. Дві могили вирили у дворах мікрорайонів міста. Наразі велика кількість тіл людей до цього часу лежить на вулицях, тротуарах, проїзній частині міста.