У кількох областях почали вимикати світло через атаку: що відомо

«Укренерго» проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання

У зв'язку із загрозою ракетного удару Укренерго вводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання в шести областях України та в Житомирі. Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Марченко.

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Він зазначив, що на Одещині можливі позапланові відключення електроенергії. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему у тому випадку, якщо ворожі ракети влучать в критичну інфраструктуру України.

«Зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими. Віримо в ППО! Слава Україні!» – написав Марченко.

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Також повідомляється про можливі позапланові відключення світла в Харківській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також у Житомирі.

Як повідомили в пресслужбі «Миколаївобленерго», станом на 12:55 екстрено відключають електропостачання для споживачів 1 та 3 черги графіку погодинних відключень.

За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, у зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкаській області можливі аварійні відключення електроенергії.

За даними очільника МВА Олександра Вілкула, через можливу ракетну атаку енергетики почали превентивні відключення електроенергії.

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«У тому числі відключили низку насосних міськводоканалу, відправляємо водовозки», – розповів він.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.