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У кількох областях почали вимикати світло через атаку: що відомо

glavcom.ua
У кількох областях почали вимикати світло через атаку: що відомо
фото з відкритих джерел

«Укренерго» проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання

У зв'язку із загрозою ракетного удару Укренерго вводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання в шести областях України та в Житомирі. Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Марченко.

Він зазначив, що на Одещині можливі позапланові відключення електроенергії. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему у тому випадку, якщо ворожі ракети влучать в критичну інфраструктуру України.

«Зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими. Віримо в ППО! Слава Україні!» – написав Марченко.

Також повідомляється про можливі позапланові відключення світла в Харківській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також у Житомирі.

Як повідомили в пресслужбі «Миколаївобленерго», станом на 12:55 екстрено відключають електропостачання для споживачів 1 та 3 черги графіку погодинних відключень.

За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, у зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкаській області можливі аварійні відключення електроенергії.

За даними очільника МВА Олександра Вілкула, через можливу ракетну атаку енергетики почали превентивні відключення електроенергії.

«У тому числі відключили низку насосних міськводоканалу, відправляємо водовозки», – розповів він.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Теги: електроенергія Миколаїв Укренерго

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