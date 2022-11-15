У Києві пролунали вибухи (відео)

Рашисти випустили по Україні десятки ракет

Удень 15 листопада, після оголошення всеукраїнської повітряної тривоги, в Києві пролунали вибухи. Над містом піднімається дим.

Як стало відомо, в області працює протиповітряна оборона. Очільник військової адміністрації Київщини Олексій Кулеба раніше попереджав про небезпеку.

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Як відомо, пообіді 15 листопада на всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Як стало відомо, рашисти запустили десятки ракет із Чорного моря та Астрахані/Волгодонська.

Вже відомо про роботу ППО на Сумщині та Одещині.

Крім того, сили оборони працюють на Чернігівщині.