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У Києві пролунали вибухи (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Києві пролунали вибухи (відео)
Над столицею піднімається дим
фото з соцмереж

Рашисти випустили по Україні десятки ракет

Удень 15 листопада, після оголошення всеукраїнської повітряної тривоги, в Києві пролунали вибухи. Над містом піднімається дим.

Як стало відомо, в області працює протиповітряна оборона. Очільник військової адміністрації Київщини Олексій Кулеба раніше попереджав про небезпеку.

У Києві пролунали вибухи (відео) фото 1

Як відомо, пообіді 15 листопада на всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Як стало відомо, рашисти запустили десятки ракет із Чорного моря та Астрахані/Волгодонська.

Вже відомо про роботу ППО на Сумщині та Одещині.

Крім того, сили оборони працюють на Чернігівщині. 

Теги: тривога вибух Київ відео

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