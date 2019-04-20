У Краматорську госпіталізували чотирьох дітей та 20 дорослих через кір



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Дітям від 9 до 17 років, усі вони вчаться у різних школах

Одну дитину з підтвердженим діагнозом відпустили додому, оскільки хвороба протікає у легкій формі

У Краматорську четверо дітей та двадцятеро дорослих госпіталізували з підтвердженим діагнозом кір. Про це повідомив у своєму блозі на Facebook голова Донецької ОДА Олександра Куць.

«Четверо дітей та двадцятеро дорослих з підтвердженим діагнозом «кір» госпіталізовані до Краматорських медзакладів», — повідомив Куць.

Голова ОДА також розповів про стан дітей.

«У маленьких пацієнтів стан середнього ступеня. Одна дитина з підтвердженим діагнозом відпущена додому, оскільки хвороба протікає у легкій формі. Дітям від 9 до 17 років, усі вони з Краматорська, вчаться у різних школах. Перевіривши їхні навчальні заклади, медики з’ясували, що в них навчається 78 дітей, яким не зроблене щеплення від кору. Зателефонували батькам, рекомендували не легковажити здоров’ям дітей та зробити щеплення. Зараз перевіряється решта міських навчальних закладів, щоб зробити щеплення усім, кому належить. Вакцина у наявності є», — додав голова Донецької ОДА.

Нагадаємо, в Україні досі невакцинованими залишаються понад 400 тисяч дітей.