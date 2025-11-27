Головна Країна Події в Україні
У Кременчуці з атракціону під час руху випали двоє підлітків

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Кременчуці під час роботи атракціону «Лавка» випали дві дівчини
У Кременчуці під час роботи атракціону «Лавка» випали дві дівчини
фото: Полтавська обласна прокуратура

У Придніпровському парку Кременчука двоє дівчат випали з атракціону, коли під час розгону відкрився поручень безпеки

25 листопада у Придніпровському парку Кременчука Полтавської області травмувалися дві дівчини 14 та 15 років, які каталися на атракціоні «Лавка». Під час руху конструкції відкрився поручень безпеки, через що діти впали на землю. Про це 26 листопада повідомила поліція регіону.

За даними правоохоронців, приблизно о 19:20 швидка допомога повідомила про травмування двох неповнолітніх. Слідчо-оперативна група встановила, що дівчата випали з атракціону. Постраждалих ушпиталили.

«Приблизно о 19.20 [...] надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги про травмування двох дівчат 14 й 15 років у Придніпровському парку Кременчука. Слідчо-оперативна група встановила, що неповнолітні випали з атракціону «Лавка». Постраждалих ушпиталили», – йдеться в повідомленні поліції.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу – порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвело до тяжких наслідків.

Подробиці інциденту повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. За їхньою інформацією, коли атракціон набирав швидкість, відкрився поручень безпеки, і діти впали на землю. Тяжкість їхніх травм встановлюють медики.

Поліція та прокуратура з'ясовують обставини інциденту
Поліція та прокуратура з’ясовують обставини інциденту
фото: Прокуратура України

«Неповнолітні каталися на атракціоні «Лавка». Коли атракціон набирав швидкість, відкрився поручень безпеки, і діти впали на землю. Наразі вони перебувають у лікарні. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється», – зазначила прокуратура.

25 листопада у Придніпровському парку Кременчука Полтавської області травмувалися дві дівчини 14 та 15 років, які каталися на атракціоні
25 листопада у Придніпровському парку Кременчука Полтавської області травмувалися дві дівчини 14 та 15 років, які каталися на атракціоні
фото: Прокуратура України

Місцеві Telegram-канали також зазначали, що під час катання відчинилася металева дуга, за яку тримаються відвідувачі, після чого дівчата отримали травми.

Нагадаємо, що  29 березня у Житомирі рятувальники надали допомогу жінці з дитиною, які застрягли на атракціоні. Потерпілі застрягли на висоті орієнтовно вісім метрів. За допомогою автодрабини вогнеборці успішно спустили їх на землю. На щастя, ніхто не постраждав.

