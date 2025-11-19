Тернопіль: ще понад 20 людей можуть перебувати під завалами будинку

Люди вистрибували з вікон, щоб врятуватись від полум'я, яке охопило будинок

У Тернополі триває пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару. Під завалами будинку, куди влучила російська ракетами, можуть перебувати більше ніж 20 людей. Про це стало відомо з повідомлення ДСНС, пише «Главком».

Фахівці ДСНС працюватимуть протягом ночі та без перерв. Рятувальники зазначають, що завтра, 20 листопада роботи можуть бути завершені. Також повідомляється, що кількість поранених та жертв може зрости.

Станом на 23:00 19 листопада підтверджено загибель 26 людей через обстріл Тернополя.

У повідомлення МВС вказується, що більше ніж 100 людей отримали поранення.

«У будинку, в якому вщент вигоріло два підʼїзди, не залишилося вцілілих квартир. Полумʼя зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок. Люди від жаху намагалися вистрибувати з вікон – рятувальники евакуйовували їх висотною технікою. На жаль, 19 людей загинули від вогню», – зазначив міністр внустрішніх справ Ігор Клименко.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Внаслідок масованого комбінованого російського удару по місту загинули 26 людей, серед них – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали. Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»).