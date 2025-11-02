У Великій Британії у поїзді сталася різанина: є постраждалі

Більшість постраждалих знаходиться у критичному стані

У Великій Британії в поїзді сталася масштабна надзвичайна подія – невідомі напали на пасажирів із ножами. Унаслідок нападу десятеро людей дістали поранення, дев’ятеро з них – у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Інцидент стався ввечері в суботу, коли поїзд «Донкастер – Лондон» рухався на південь у напрямку Гантінгдона, неподалік Кембриджа. Екіпаж викликав екстрені служби, і поліція, разом із санітарною авіацією, оперативно прибула до станції. Напад вдалося швидко припинити після прибуття поїзда, на місце також прибули судмедексперти та кінологи.

Поліція повідомила про затримання двох підозрюваних безпосередньо на станції, розташованій приблизно за 120 км. від Лондона. У розслідуванні бере участь антитерористичний підрозділ.

«Це оголошено серйозним інцидентом, і антитерористична поліція підтримує наше розслідування, поки ми з’ясовуємо всі обставини й мотиви», – заявив старший офіцер поліції Кріс Кейсі.

Спершу правоохоронці ініціювали використання кодового слова «Платон», яке застосовується під час реагування на можливі терористичні напади. Згодом цей статус було скасовано, однак мотив злочину поки не розголошується.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив співчуття постраждалим і назвав подію «жахливим інцидентом». Мер Кембриджшира та Пітерборо Пол Брістоу повідомив, що чув про «страшні сцени» в поїзді.

Компанія London North Eastern Railway підтвердила факт інциденту у своєму потязі та закликала пасажирів тимчасово утриматися від подорожей через значні збої в русі поїздів.

Як повідомлялося, у результаті нападу біля синагоги в Манчестері дві людини загинули, ще четверо перебувають у важкому стані. Зловмисник помер від отриманих поранень.

Влада класифікувала подію як терористичний акт. Зазначається, що парафіяни не дали нападнику потрапити в синагогу. На момент трагедії там перебувала велика кількість людей.

До слова, влада Великої Британії помилково звільнила з в'язниць у період з березня 2024-го до березня 2025 року 262 особи.

Цей показник зріс на понад 110% порівняно з попередніми роками. Частина звільнених потрапила на волю через бюрократичні помилки. Інші були випадково включені до програми Лейбористської партії з дострокового звільнення.