Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обстріл Києва: квартиру вдови першої жертви Чорнобиля знищено, жінка у важкому стані

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл Києва: квартиру вдови першої жертви Чорнобиля знищено, жінка у важкому стані
Наслідки обстрілу Києва у ніч на 14 листопада
фото: ДСНС

Жінка отримала важкі опіки та була терміново госпіталізована до спеціалізованої опікової лікарні

У ніч на 14 листопада російський ударний дрон «шахед» влучив у житловий будинок на київській Троєщині, де живуть родини колишніх працівників Чорнобильської АЕС, пише «Главком».

У результаті удару повністю зруйновано квартиру Наталі Ходемчук – вдови Валерія Ходемчука, першого загиблого під час Чорнобильської катастрофи, чия доля стала символом трагедії 1986 року.

Обстріл Києва: квартиру вдови першої жертви Чорнобиля знищено, жінка у важкому стані фото 1

Жінка отримала важкі опіки та була терміново госпіталізована до спеціалізованої опікової лікарні. Її стан медики оцінюють як тяжкий, ускладнений хронічними недугами, пов’язаними з наслідками аварії на ЧАЕС.

Про інцидент повідомила журналістка Тамара Хрущ, яка особисто знала багатьох мешканців цього будинку. За її словами, родини ліквідаторів та вдови працівників ЧАЕС у 1986 році покинули Прип’ять «на три дні», але втратили домівки назавжди.

Обстріл Києва: квартиру вдови першої жертви Чорнобиля знищено, жінка у важкому стані фото 2

Тепер, через російську атаку, багато з них знову залишилися без житла – уже вдруге у своєму житті. Вона пригадала, що саме в цьому будинку колись отримали квартири жінки, чиї чоловіки загинули у перші години після вибуху на станції, зокрема й Наталя Ходемчук, яка щороку їздила на поминальні церемонії на Мітинське кладовище в Москві.

Унаслідок удару «шахеда» кілька квартир вигоріли повністю, інші серйозно пошкоджені вибухом і пожежею. Рятувальники працювали на місці всю ніч, локалізували загорання та евакуювали людей. Також відомо, що у цьому будинку мешкає Герой України Олексій Ананенко, один із трьох добровольців, які в 1986 році запобігли другому можливому вибуху, спустившись у затоплене приміщення під реактором. Інформації про його стан наразі немає.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада війська РФ завдали масованої атаки по містах України, застосувавши близько 430 безпілотників та 18 ракет, зокрема балістичних і аеробалістичних.

У Києві внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 36 – постраждали.

Теги: рятувальники вдова ЧАЕС Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Також на вихідних можна відвідати комунальні ринки
У Києві на вихідних 15-16 листопада відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Сьогодні, 07:02
Київський апеляційний суд скасував моє відсторонення від роботи та цілодобовий домашній арешт Загуменного
Із керівника апарату КМДА Загуменного знято цілодобовий домашній арешт
6 листопада, 08:21
На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі
У Святошинському районі столиці автобус зіткнувся з електроопорою (фото)
5 листопада, 16:46
1 жовтня 2025 року президент надав Андрію Парубію звання Героя України
Перейменування вулиці на честь Парубія. Петиція не знайшла підтримки киян
31 жовтня, 14:30
Дорожники КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть конструкції деформаційного шва на ділянці мосту в напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро
Рух Північним мостом частково обмежено до 2 листопада (схема)
30 жовтня, 20:21
Ввечері 22 жовтня та вночі 23 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними дронами
У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Києва 22 жовтня
28 жовтня, 12:51
У Києві скасовано графіки погодинних відключень світла
У Києві скасовано графіки погодинних відключень світла
26 жовтня, 10:54
Ворожі удари пошкодили школи та садки у Києві
У Києві пошкоджені школи та садки через ворожі удари (фото)
22 жовтня, 10:33
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності
Рух бульваром Миколи Міхновського обмежено до 17 жовтня (схема)
15 жовтня, 17:45

Новини

Обстріл Києва: квартиру вдови першої жертви Чорнобиля знищено, жінка у важкому стані
Обстріл Києва: квартиру вдови першої жертви Чорнобиля знищено, жінка у важкому стані
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
У Києві на вихідних 15-16 листопада відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 15-16 листопада відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Внаслідок нічного обстрілу в Києві загинула вихователька дитсадка Світлана Ващенко
Внаслідок нічного обстрілу в Києві загинула вихователька дитсадка Світлана Ващенко
Київ: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 15 листопада 2025 року

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua