Обстріл Києва: квартиру вдови першої жертви Чорнобиля знищено, жінка у важкому стані

Жінка отримала важкі опіки та була терміново госпіталізована до спеціалізованої опікової лікарні

У ніч на 14 листопада російський ударний дрон «шахед» влучив у житловий будинок на київській Троєщині, де живуть родини колишніх працівників Чорнобильської АЕС, пише «Главком».

У результаті удару повністю зруйновано квартиру Наталі Ходемчук – вдови Валерія Ходемчука, першого загиблого під час Чорнобильської катастрофи, чия доля стала символом трагедії 1986 року.

Жінка отримала важкі опіки та була терміново госпіталізована до спеціалізованої опікової лікарні. Її стан медики оцінюють як тяжкий, ускладнений хронічними недугами, пов’язаними з наслідками аварії на ЧАЕС.

Про інцидент повідомила журналістка Тамара Хрущ, яка особисто знала багатьох мешканців цього будинку. За її словами, родини ліквідаторів та вдови працівників ЧАЕС у 1986 році покинули Прип’ять «на три дні», але втратили домівки назавжди.

Тепер, через російську атаку, багато з них знову залишилися без житла – уже вдруге у своєму житті. Вона пригадала, що саме в цьому будинку колись отримали квартири жінки, чиї чоловіки загинули у перші години після вибуху на станції, зокрема й Наталя Ходемчук, яка щороку їздила на поминальні церемонії на Мітинське кладовище в Москві.

Унаслідок удару «шахеда» кілька квартир вигоріли повністю, інші серйозно пошкоджені вибухом і пожежею. Рятувальники працювали на місці всю ніч, локалізували загорання та евакуювали людей. Також відомо, що у цьому будинку мешкає Герой України Олексій Ананенко, один із трьох добровольців, які в 1986 році запобігли другому можливому вибуху, спустившись у затоплене приміщення під реактором. Інформації про його стан наразі немає.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада війська РФ завдали масованої атаки по містах України, застосувавши близько 430 безпілотників та 18 ракет, зокрема балістичних і аеробалістичних.

У Києві внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 36 – постраждали.