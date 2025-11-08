Головна Країна Події в Україні
Рятувальні роботи після удару по багатоповерхівці у Дніпрі завершено: деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Внаслідок цинічної нічної атаки російських військ по місту Дніпро житловий будинок зазнав значних руйнувань
фото: ДСНС України/Telegram

Внаслідок нічної російської атаки на місто загинули три людини

У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети в багатоповерховий будинок. Внаслідок нічної російської атаки на місто загинули три людини, 12 осіб постраждали, серед них – двоє дітей. Ворожий удар зруйнував квартири з 4-го по 6-й поверхи. Як інформує «Главком», про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок цинічної нічної атаки російських військ по місту Дніпро житловий будинок зазнав значних руйнувань. Рятувальники, що працювали на місці події, дістали з-під завалів тіло третьої загиблої особи – чоловіка.

Рятувальні роботи після удару по багатоповерхівці у Дніпрі завершено: деталі фото 1

До робіт на місці прильоту залучалися значні сили Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, міський голова Борис Філатов повідомив, що ймовірно, після атаки доведеться демонтувати два підʼїзди у пошкодженій багатоповерхівці.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного удару по Дніпру загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро – госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічної масованої атаки Росії по території України. Головний удар припав на Дніпро, де ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Як повідомляє Зеленський, російські терористи випустили понад 450 ударних дронів та 45 ракет різних типів по Україні.

Теги: ракетна атака будинок рятувальники Дніпро Борис Філатов

