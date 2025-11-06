Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стала відома сума, з якою намагався втекти начальник Дарницького управління поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Стала відома сума, з якою намагався втекти начальник Дарницького управління поліції
Правоохоронець був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна
фото: Національна поліція України/Facebook

Юрій Рибянський не вийшов на службу сьогодні вранці та перестав виходити на зв’язок

Начальник відділення Дарницького управління поліції Києва Юрій Рибянський, якого розшукали після зникнення сьогодні вранці, мав при собі орієнтовно понад 16 млн грн. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян, передає «Главком».

За словами речниці, правоохоронець був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна.

«Людина дійсно зникла з робочого місця з сумою коштів, за яку була відповідальна. Точна кількість грошей ще буде встановлюватися у ході досудового розслідування, але орієнтовно мова йде про понад 16 млн грн і переважно ця сума була у доларах США», – повідомила Тетяна Сап’ян.

Підписуйтеся на «Главком» у мережі Х

Нагадаємо, Юрій Рибянський не вийшов на службу сьогодні вранці та перестав виходити на зв’язок. Через це поліція Києва оголосила його у розшук у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий»). Під час перевірки співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили зникнення значної суми арештованих коштів.

Також було відкрито провадження за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

Юрія Рибянського розшукали на Рівненщині, зараз тривають невідкладні слідчі дії, розслідування веде Державне бюро розслідувань.

Теги: розслідування поліція розшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція Києва перевіряє інформацію щодо нападів на жінок в Оболонському районі
У Києві поліція розслідує серію нападів на жінок за участю «маніяка та психічно хворої»
3 листопада, 23:24
Затриманим за пропаанду СРСР загрожує позбавлення волі на строк до десяти років
У Києві підпільна неокомуністична організація закликала до відновлення СРСР (фото)
20 жовтня, 17:00
Слідчі працюють біля музею Лувр після повідомлення про пограбування
Пограбування Лувру у Парижі: оприлюднено список викрадених експонатів 
20 жовтня, 01:58
За підпал жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
У Києві жінка підпалила двері квартири доньки через сімейний конфлікт
17 жовтня, 11:19
СБУ розслідує масштабне забруднення землі біля птахофабрики «Епікур» на Волині: деталі
СБУ розслідує масштабне забруднення землі біля птахофабрики «Епікур» на Волині: деталі
14 жовтня, 17:00
Роман Ткачук – депутат Київської міськради від політичної партії «Удар» та керівник Департаменту муніципальної безпеки КМДА
Суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА
14 жовтня, 12:04
Петиція з вимогою позбавити мера Одеси громадянства набрала 25 тис. підписів
Петиція з вимогою позбавити мера Одеси громадянства набрала 25 тис. підписів менш ніж за добу
14 жовтня, 00:25
Діти зізналися, що підпалили папір заради розваги, не усвідомлюючи наслідків
У Деснянському районі троє дітей влаштували пожежу у багатоповерхівці
7 жовтня, 20:28
Водійка автомобіля Nissan, рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на літню жінку
У Білій Церкві водійка кросовера збила 92-річну жінку
7 жовтня, 11:07

Новини

Стала відома сума, з якою намагався втекти начальник Дарницького управління поліції
Стала відома сума, з якою намагався втекти начальник Дарницького управління поліції
Департамент охорони здоров’я КМДА очолила Тетяна Мостепан
Департамент охорони здоров’я КМДА очолила Тетяна Мостепан
Затримано столичного правоохоронця, який зник разом з арештованими грошима
Затримано столичного правоохоронця, який зник разом з арештованими грошима
У Бучі 18-річний хлопець жорстоко побив чоловіка, який зробив йому зауваження у пішохідному переході
У Бучі 18-річний хлопець жорстоко побив чоловіка, який зробив йому зауваження у пішохідному переході
Члени організованої групи, які обкрадали помешкання заможних киян, підуть під суд
Члени організованої групи, які обкрадали помешкання заможних киян, підуть під суд
В Бучі перекрито залізничний переїзд на вулиці Заводській: як об'їхати
В Бучі перекрито залізничний переїзд на вулиці Заводській: як об'їхати

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua