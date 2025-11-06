Стала відома сума, з якою намагався втекти начальник Дарницького управління поліції

Правоохоронець був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна

Начальник відділення Дарницького управління поліції Києва Юрій Рибянський, якого розшукали після зникнення сьогодні вранці, мав при собі орієнтовно понад 16 млн грн. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян, передає «Главком».

За словами речниці, правоохоронець був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна.

«Людина дійсно зникла з робочого місця з сумою коштів, за яку була відповідальна. Точна кількість грошей ще буде встановлюватися у ході досудового розслідування, але орієнтовно мова йде про понад 16 млн грн і переважно ця сума була у доларах США», – повідомила Тетяна Сап’ян.

Нагадаємо, Юрій Рибянський не вийшов на службу сьогодні вранці та перестав виходити на зв’язок. Через це поліція Києва оголосила його у розшук у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий»). Під час перевірки співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили зникнення значної суми арештованих коштів.

Також було відкрито провадження за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

Юрія Рибянського розшукали на Рівненщині, зараз тривають невідкладні слідчі дії, розслідування веде Державне бюро розслідувань.