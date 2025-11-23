Головна Країна Події в Україні
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували Запоріжжя: пошкоджено супермаркет
«Главком» зібрав головні події ночі проти 23 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Окупанти атакували Запоріжжя та Дніпропетровщину, у Росії атакувано одну з найстаріших електростанцій у Підмосков'ї, у Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа, в окупованому Криму, ймовірно, атаковано нафтобазу.

Атака на Дніпро

Цієї ночі російські окупаційні війська атакували безпілотниками Дніпропетровщину, унаслідок чого в регіоні спалахнули кілька пожеж.

У Дніпрі загорілися багатоповерховий будинок та приватна оселя. За попередньою інформацією, у місті є постраждалі –  їхню кількість і стан уточнюють рятувальники та медики.

У Васильківській громаді також сталася пожежа, там вогонь охопив приватний будинок після удару дрона.

На місцях працюють екстрені служби.

Обстріл Запоріжжя

У Запоріжжі через російську атаку щонайменше шестеро людей зазнали поранення. Унаслідок атаки пошкоджено магазин та прилеглі будинки. Окупанти вдарили дроном по входу у супермаркет.

Ураження ГРЕС у Підмосков'ї

У ніч проти 23 листопада у Московській області пролунали вибухи. Під удар безпілотників потрапила Шатурська ГРЕС у місті Шатура. Місцеві джерела повідомляють про займання на території об’єкта та публікують відповідні кадри.

За попередньою інформацією, кілька дронів влучили по енергетичній інфраструктурі. Над районом було видно стовп полум’я та диму. На місці працюють російські екстрені служби.

Офіційні структури РФ традиційно заявляють про «збиті безпілотники», однак фактичні наслідки свідчать про інше – енергетичний об’єкт зазнав ушкоджень.

Вибухи в Криму

У ніч на 23 листопада, в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки повідомляють про ймовірне влучання по нафтобазі – одному з найбільших паливних об’єктів на території тимчасово окупованого Криму.

Окупаційна влада стверджувала, що всі безпілотники нібито збили «далеко в морі». Однак відео, оприлюднені у кримських Telegram-каналах, спростовують ці заяви: на кадрах видно роботу ППО безпосередньо над містом, а також чутно гучні вибухи на суходолі.

Протест у США

У столиці США – Вашингтоні відбулася акція протесту проти президента США Дональда Трампа. На вулиці вийшли сотні людей, незадоволених політичним курсом адміністрації. 

Протест розгорнувся на тлі одразу кількох резонансних тем: скандалу з документами Джеффрі Епштейна, посилення антиіміграційних операцій, а також оприлюднення американського «мирного плану» щодо завершення війни Росії проти України.

Теги: Запоріжжя пожежа окупанти акція Дніпро протест рятувальники Telegram будинок магазин влада поранення відео супермаркет

