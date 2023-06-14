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«Газпром» готує план евакуації працівників з окупованого Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Газпром» готує план евакуації працівників з окупованого Криму
«Газпром» активно створюють плани щодо евакуації співробітників та їхніх родин з півострова на материкову частину Росії
Фото: Уніан

Відповідні органи вже формують списки окупантів на виїзд

На тлі успіхів ЗСУ, російська компанія «Газпром» складає план евакуації своїх співробітників з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Мельник в ефірі телемарафону.

За його словами, на території Криму у компанії окупантів під назвою «Газпром» активно створюють плани щодо евакуації співробітників та їхніх родин з півострова на материкову частину Росії.

Як зазначив Мельник, відповідні органи вже формують списки окупантів на виїзд. Він додав, що під час наступальних дій Сил оборони України противник зазнає шалених втрат в живій силі та техніці.

Зокрема, за минулу добу на Східному на Південному напрямках ворог втратив артилерійську батарею, самохідну гармату, 2 комплекси РЕБ та близько 10 одиниць автомобільної техніки.

Також арсенал ворога скоротився на радіолокаційний комплекс розвідки та ЗРК.

За повідомленням розвідки, росіяни розглядають сценарій знищення «Кримського титану» на випадок втечі.

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Теги: Газпром Андрій Мельник ворог росіяни Крим деокупація

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