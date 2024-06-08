У Криму лунали вибухи. Окупаційна влада прокоментувала

Уночі мешканці Севастополя могли чути вибухи

У ніч на 8 червня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розвозжаєв заявив про нібито знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя.

Місцеві пабліки з 1:53 почали повідомляти про вибухи у Криму. Зокрема, перший вибух нібито пролунав у Балаклаві в районі ТЕС.

Згодом з'явилася інформація про вибухи, які було чути у всіх районах Севастополя.

Окупаційна влада повідомила, що в районі Стрілецької бухти нібито був знищений безекіпажний катер.

«Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, – це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер», – заявив Розвожаєв.

Нагадаємо, Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 7 червня сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 28 безпілотників над трьома областями, а також над тимчасово окупованим Кримом та Азовським морем. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що російська ППО знищила або перехопила одинадцять БПЛА над Кримським півостровом, вісім дронів над акваторією Азовського моря, шість дронів над територією Краснодарського краю; два безпілотники над територією Білгородської області та один над територією Ростовської області.