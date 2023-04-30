Після вибуху нафтобази у Криму російські військові почали тікати з півострову

Нафтобаза у Севастополі забезпечувала кораблі Чорноморського флоту РФ

Російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустки у континентальній частині Росії. Про це повідомляє Генштаб.

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Після вибуху на нафтобазі у Севастополі містом почали ширитися панічні думки про нездатність російської ППО захистити власні стратегічні об'єкти. За даними Генштабу, учора вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тон.

«Відчуваючи початок так званого «гарячого курортного сезону» в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії», – йдеться у повідомленні.

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Зазначають, що ця нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ. Тобто ті судна, які завдавали ракетних ударів по Україні. Генштаб також зазначає, що внаслідок пожежі на нафтобазі немає постраждалих.

Нагадаємо, у суботу, 29 квітня, близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастоолі. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

До слова, триває 431-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська федерація, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.