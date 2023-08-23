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У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон», яким РФ атакує Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон», яким РФ атакує Україну
фото: «Оперативний ЗСУ»

Всього було сім вибухів

У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) «Бастіон». Про це повідомляє телеграм-канал «Оперативний ЗСУ». 

Він є одним з носіїв ракет «Онікс», якими росіяни наносять удари по Україні.

Також пошкоджені радіолокаційні станції. Всього було сім вибухів.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, на заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Криму вимагає від Кремля рятувати Керченський міст.

Триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. 

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Теги: радник росіяни

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