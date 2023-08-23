У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон», яким РФ атакує Україну

Всього було сім вибухів

У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) «Бастіон». Про це повідомляє телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

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Він є одним з носіїв ракет «Онікс», якими росіяни наносять удари по Україні.

Також пошкоджені радіолокаційні станції. Всього було сім вибухів.

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Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, на заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Криму вимагає від Кремля рятувати Керченський міст.

Триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.