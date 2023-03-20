Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Сімферополі стався вибух на газовому вузлі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Сімферополі стався вибух на газовому вузлі
фото ілюстративне

Внаслідок вибуху пошкоджено металеву трубу, поряд виявили вирву діаметром 70 см

У тимчасово окупованому Сімферополі невідомі намагалися підірвати газопровід. Про це передають росЗМІ.

Вибух стався на газовому вузлі у Центральному районі міста.

Попередньо хтось проник за паркан і заклав вибухівку.

Зазначається, що потужність вибухівки була до 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Трохи пошкодило металеву трубу, поряд виявили вирву діаметром 70 см.

Пропагандисти повідомляють, що наскрізь нічого не пробило, тому газопостачання вузла не припинялося. Проводиться перевірка.

Раніше повідомлялося, що окупанти у Криму продовжують будувати оборонні конструкції.

До слова, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.  

Теги: Крим вибух війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото ілюстративне
Дефіцит ліків та крові для цивільних у Криму: загострюється гуманітарна криза
Сьогодні, 04:58
Путін відвідав окупований Крим 18 березня
У Криму був не Путін? Експерт розповів, як двійник диктатора викрив себе
Вчора, 19:57
Ордер просто збільшує ціну Путіна під час здачі міжнародному правосуддю
Ордер Міжнародного кримінального суду: юридичними документами війни не виграються
Вчора, 11:34

Події в Україні

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
ЗСУ повідомили, скільки російських загарбників наразі в Білорусі
ЗСУ повідомили, скільки російських загарбників наразі в Білорусі
Росіяни вдаються до провокацій, щоб розшукати партизан на Луганщині
Росіяни вдаються до провокацій, щоб розшукати партизан на Луганщині
В окупованому Сімферополі стався вибух на газовому вузлі
В окупованому Сімферополі стався вибух на газовому вузлі
«Не ставтеся до ЗСУ, як до футбольної команди»: український військовий про контрнаступ
«Не ставтеся до ЗСУ, як до футбольної команди»: український військовий про контрнаступ
У Маріуполі зафіксовано «гуманітарну» колону з прапорами Вірменії та Дагестану (відео)
У Маріуполі зафіксовано «гуманітарну» колону з прапорами Вірменії та Дагестану (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Кремль підбирає наступника Путіну: розвідка повідомила про ситуацію в РФ
22K
Путін зізнався, чому вичікував із нападом на Україну
13K
Терорист Гіркін потролив штурми «вагнерівців» у Бахмуті
13K
Агентство ООН у справах біженців відновило виплати біженцям: як отримати
11K
Візит Путіна до Маріуполя: диктатор зустрівся з мародерами
9894
Ордер для Путіна. Кожен росіянин, який підтримував «доктора Лізу» – офіційно винен

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту