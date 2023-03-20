В окупованому Сімферополі стався вибух на газовому вузлі

Внаслідок вибуху пошкоджено металеву трубу, поряд виявили вирву діаметром 70 см

У тимчасово окупованому Сімферополі невідомі намагалися підірвати газопровід. Про це передають росЗМІ.

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Вибух стався на газовому вузлі у Центральному районі міста.

Попередньо хтось проник за паркан і заклав вибухівку.

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Зазначається, що потужність вибухівки була до 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Трохи пошкодило металеву трубу, поряд виявили вирву діаметром 70 см.

Пропагандисти повідомляють, що наскрізь нічого не пробило, тому газопостачання вузла не припинялося. Проводиться перевірка.

Раніше повідомлялося, що окупанти у Криму продовжують будувати оборонні конструкції.

До слова, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.