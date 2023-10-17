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Мирослав Гай Блогер

Ми нарешті отримали можливість заборонити російську церкву, але...

glavcom.ua
Багато українців підтримують заборону УПЦ МП в Україні
фото з відкритих джерел

Більшість вірян та священників, які служать або ходять до найближчої церкви, є простими громадянами України

Московський патріархат є агентурою ФСБ та ГРУ РФ, які у вигляді паломників завозили диверсантів, а у вигляді гуманітарних вантажів завозили зброю.

Один з найяскравіших прикладів Гіркін, що під прикриттям Святогорської «лаври», проводив рекогносцировку по Слов'янську.

Московський Патріархат на базі церков та центрів з реабілітації наркозалежних готували групи бойовиків, що мали б відіграти роль в захопленні України.

Через провалений наступ РФ в 2022 році ці ячейки не були повноцінно задіяні, тим більше, що більшість вірян та священників, які служать або ходять до найближчої церкви, є простими громадянами України і не були втягнуті у діяльність 5 відділу ФСБ – вони просто ходили до Церкви.

Тепер, після Томосу, після повномасштабної війни ми отримали можливість заборонити структуру КГБ Радянського Союзу створену Сталіном, але...

Але... Наша Верховна Рада не хоче прийняти закон про заборону Кгбешної структури, яка ще неодноразово візьме участь у поваленні Української Держави.

P.S. Я вже не кажу скільки цінностей та мощів старців Росія вивезла. Вони всі ці роки крали все.

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Теги: росія ФСБ РПЦ Московська церква в Україні

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Мирослав Гай

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