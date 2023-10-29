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Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці
Царьов перебуває під посиленою охороною ФСБ
фото з відкритих джерел

Колаборант усе ще перебуває у реанімації

Колаборант Олег Царьов після нападу у тимчасово окупованому Росією Криму 27 жовтня все ще перебуває в реанімації, його посилено охороняють, передають росЗМІ з посиланням на його соратника Олександра Чаленка.

«Якщо дозволить стан, перевезуть до Москви. Перебуває під посиленою охороною ФСБ», – розповів він.

Як відомо, за фактом нападу на Царьова ФСБ РФ порушила кримінальну справу за ст.277 КК (посягання на життя державного або громадського діяча).

Нагадаємо, рідні  Олега Царьова підтвердили факт замаху на колишнього народного депутата України і колаборанта. Інформація про це з’явилася на сторінці Царьова у телеграм.

Також зазначається, що на момент прибуття карети швидкої допомоги колаборант був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова.  Раніше у соцмережах писали, що вночі біля будинку Царьова було помічено правоохоронців та машини швидкої допомоги.

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Теги: машини Олег Царьов соцмережі

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