Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці

Колаборант усе ще перебуває у реанімації

Колаборант Олег Царьов після нападу у тимчасово окупованому Росією Криму 27 жовтня все ще перебуває в реанімації, його посилено охороняють, передають росЗМІ з посиланням на його соратника Олександра Чаленка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо дозволить стан, перевезуть до Москви. Перебуває під посиленою охороною ФСБ», – розповів він.

Як відомо, за фактом нападу на Царьова ФСБ РФ порушила кримінальну справу за ст.277 КК (посягання на життя державного або громадського діяча).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, рідні Олега Царьова підтвердили факт замаху на колишнього народного депутата України і колаборанта. Інформація про це з’явилася на сторінці Царьова у телеграм.

Також зазначається, що на момент прибуття карети швидкої допомоги колаборант був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Раніше у соцмережах писали, що вночі біля будинку Царьова було помічено правоохоронців та машини швидкої допомоги.