У Кривому Розі окупанти влучили у багатоповерхівку: є постраждалі
Імовірно, під завалами перебувають люди
Уночі 13 червня росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у п’типоверховий будинок. Імовірно, під завалами є люди. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, росіяни влучили в декілька цивільних об’єктів у різних частинах міста, зокрема у п'ятиповерховий будинок.
«Працюють усі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами», – заявив Вілкул.
Повна інформація буде надана після ліквідації наслідків трагедії, додав посадовець.
Нагадаємо, масштабна повітряна тривога в Україні цієї ночі тривала майже дві години. У ніч на 13 червня у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи.
Крім того, у Київській області працювали сили протиповітряної оборони, усі ворожі цілі було збито.
Як повідомлялося, уночі 13 червня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова.
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