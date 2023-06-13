У Кривому Розі окупанти влучили у багатоповерхівку: є постраждалі

Пожежа в багатоповерховому будинку у Кривому Розі

Імовірно, під завалами перебувають люди

Уночі 13 червня росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у п’типоверховий будинок. Імовірно, під завалами є люди. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За його словами, росіяни влучили в декілька цивільних об’єктів у різних частинах міста, зокрема у п'ятиповерховий будинок.

«Працюють усі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами», – заявив Вілкул.

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Повна інформація буде надана після ліквідації наслідків трагедії, додав посадовець.

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога в Україні цієї ночі тривала майже дві години. У ніч на 13 червня у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи.

Крім того, у Київській області працювали сили протиповітряної оборони, усі ворожі цілі було збито.

Як повідомлялося, уночі 13 червня росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова.