Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: виникла пожежа
У Салтівському районі внаслідок ворожої атаки загорілося складське приміщення
Уночі 13 червня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Харкова безпілотниками типу «Шахед». Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, у Київському районі міста ворог обстріляв комунальне підприємтсво, а в Салтівському – складське приміщення – там після влучання почалася пожежа.
«На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється», – написав Терехов.
Нагадаємо, масштабна повітряна тривога в Україні цієї ночі тривала майже дві години. У Київській області працювали сили протиповітряної оборони.
Крім того, у ніч на 13 червня у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
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