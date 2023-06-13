Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: виникла пожежа

У Салтівському районі внаслідок ворожої атаки загорілося складське приміщення

Уночі 13 червня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Харкова безпілотниками типу «Шахед». Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, у Київському районі міста ворог обстріляв комунальне підприємтсво, а в Салтівському – складське приміщення – там після влучання почалася пожежа.

«На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється», – написав Терехов.

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Нагадаємо, масштабна повітряна тривога в Україні цієї ночі тривала майже дві години. У Київській області працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, у ніч на 13 червня у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.