Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: виникла пожежа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: виникла пожежа
Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру Харкова
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Салтівському районі внаслідок ворожої атаки загорілося складське приміщення

Уночі 13 червня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Харкова безпілотниками типу «Шахед». Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у Київському районі міста ворог обстріляв комунальне підприємтсво, а в Салтівському – складське приміщення – там після влучання почалася пожежа.

«На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється», – написав Терехов.

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога в Україні цієї ночі тривала майже дві години. У Київській області працювали сили протиповітряної оборони

Крім того, у ніч на 13 червня у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

Теги: пожежа вибух Харків

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У базу окупантів прилетіла ракета
ЗСУ вдарили по готелю на Арабатській стрілці, де перебував Сальдо – ЗМІ (відео)
10 червня, 12:31
Через вибух на Каховській ГЕС велика кількість сміття та уламків потрапила з Дніпра до акваторії Чорного моря
Підрив ГЕС: на Одещині в море течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси
8 червня, 21:41
Правоохоронець почав залякувати робітників аби ті сплатили йому $200 тис.
ДБР повідомило про підозру високопосадовцю поліції Дніпра (фото, відео)
31 травня, 13:12

Події в Україні

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: виникла пожежа
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова: виникла пожежа
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві години
У Кривому Розі пролунали вибухи
У Кривому Розі пролунали вибухи
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
Голова «Укргідроенерго» розповів, коли відновиться подача води до Криму
Голова «Укргідроенерго» розповів, коли відновиться подача води до Криму
На Таврійському напрямку ЗСУ потужно вдарили по ворогу: втрати окупантів
На Таврійському напрямку ЗСУ потужно вдарили по ворогу: втрати окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
61K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
45K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
38K
Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)
36K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
23K
Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя пішла до суду

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
11 червня, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту