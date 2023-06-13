Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київ: влада повідомила, яку зброю застосувала РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічна атака на Київ: влада повідомила, яку зброю застосувала РФ
Окупанти атакували столицю ракетами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Усі ворожі повітряні цілі було збито

Уночі 13 червня російські загарбники вкотре намагалися атакувати Київ ракетами. Однак сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

За попередніми даними, для атаки на столицю росіяни застосували крилаті ракети Х-101/555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.

«Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони (детальніше – за кілька годин у звітах Повітряних сил та Генерального штабу)», – ідеться в повідомленні.

Наразі інформація щодо жертв чи руйнувань не надходила.

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога в Україні цієї ночі тривала майже дві години. У Київській області працювали сили протиповітряної оборони

Крім того, у ніч на 13 червня у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

Також цієї ночі під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура Харкова, у Салтівському районі внаслідок атаки РФ загорілося складське приміщення.

Теги: Київ ракета системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Мітчелла, українці сприймають демократію «як систему, яка може дати стабільність»
Україна має виграти і війну, і мир – Дерек Мітчелл
26 травня, 14:23
За словами Кулеби, російські атаки, спрямовані на мирні українські міста, не можна вважати чимось буденним
Кулеба закликав світ називати щоденні обстріли по Україні воєнними злочинами
29 травня, 13:39
26 травня близько опівночі суддя скоїв наїзд на військовослужбовця Нацгвардії
ДТП за участю судді в Києві: у нацгвардійця залишилися троє дітей
26 травня, 13:24

Новини

Нічна атака на Київ: влада повідомила, яку зброю застосувала РФ
Нічна атака на Київ: влада повідомила, яку зброю застосувала РФ
Чи можуть росіяни зруйнувати Київську ГЕС ракетами: роз’яснення військових
Чи можуть росіяни зруйнувати Київську ГЕС ракетами: роз’яснення військових
Овочерізки та сковорода за понад 1,5 млн грн: що чиновники купили в київські укриття
Овочерізки та сковорода за понад 1,5 млн грн: що чиновники купили в київські укриття
У столиці до зими буде перекритий рух Дегтярівським шляхопроводом
У столиці до зими буде перекритий рух Дегтярівським шляхопроводом
У Києві з‘явиться зупинка-сховище, створена за допомогою 3D-принтера (фото)
У Києві з‘явиться зупинка-сховище, створена за допомогою 3D-принтера (фото)
Працівниця ОСББ побила журналіста Al Jazeera Arabia під час зйомок: деталі
Працівниця ОСББ побила журналіста Al Jazeera Arabia під час зйомок: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
71K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
53K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
39K
Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)
37K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
24K
Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя пішла до суду

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту