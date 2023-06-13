Нічна атака на Київ: влада повідомила, яку зброю застосувала РФ

Усі ворожі повітряні цілі було збито

Уночі 13 червня російські загарбники вкотре намагалися атакувати Київ ракетами. Однак сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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За попередніми даними, для атаки на столицю росіяни застосували крилаті ракети Х-101/555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.

«Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони (детальніше – за кілька годин у звітах Повітряних сил та Генерального штабу)», – ідеться в повідомленні.

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Наразі інформація щодо жертв чи руйнувань не надходила.

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога в Україні цієї ночі тривала майже дві години. У Київській області працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, у ніч на 13 червня у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

Також цієї ночі під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура Харкова, у Салтівському районі внаслідок атаки РФ загорілося складське приміщення.