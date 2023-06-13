На Київщині працює ППО

Українські захисники збивають ворожі цілі на підступах до столиці

У ніч на 13 червня російські загарбники знову атакували Україну. Під час повітряної тривоги у Київській області працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – закликала влада.

Зазначимо, що в усій Україні триває повітрняна тривога.

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Нагадаємо, завершилася 474-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Загалом завдав 17 авіаційних ударів та здійснив приблизно 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню.