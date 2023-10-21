Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Кривий Ріг і масований обстріл Запорізької області: яка ситуація в регіонах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Кривий Ріг і масований обстріл Запорізької області: яка ситуація в регіонах
Рятувальники ліквідували наслідки удару по Бериславу
фото: ДСНС

Окупанти б'ють по Україні ракетами, дронами, з «Градів» та артилерії

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ударів по восьми областях України. Про ситуацію в регіонах повідомляють обласні державні адміністрації.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано два вибухи з міномету. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили мінометний обстріл Шалигинської громади. Зафіксовано 8 вибухів. Минулося без наслідків.

Запорізька область

Рашисти завдали 106 ударів по області, постраждали 20 населених пунктів. По території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Щербаків, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 88 артобстрілів.

Ворог здійснив ракетний удар по Любицькому, 13 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Чарівному, Малинівці, Новодарівці, Кам'янському та П'ятихаткам, три РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вгатив авіаційним снарядом по Оріхову. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Уночі в Кривому Розі лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА. Є руйнування на об'єкті критичної інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Минулося без загиблих та постраждалих.

Учора ввечері ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Жінка 57 років зазнала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані. Через атаку сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджено три дачних будинки.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гатище, Вовчанськ, Огірцеве Чугуївського району та Бологівка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Кучерівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка.

Учора внаслідок ранкового обстрілу з артилерії с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 2 будинки, господарчі споруди. Зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості цивільний чоловік 39 років.

Луганщина

За добу українські військові відбили ще п’ять атак росіян в районі Надії та спроби наступу ворога східніше Невського. По Невському, Макіївці та Білогорівці противник відкривав вогонь із артилерії та мінометів. По Білогорівці також завдано удару з авіації. За добу противник здійснив 136 обстрілів (547 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 15 обстрілів. Вид озброєння – ЗРК «С-300», авіаудари (тип ракет не встановлено), РСЗВ «Град», артилерія. Під вогнем рашистів: Костянтинівка, Торецьк, Авдіївка, с. Бердичі, смт Курдюмівка. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них: 9 – багатоквартирні), школа, господарська споруда, їдальня, гаражне приміщення. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Уночі ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту району. Постраждалих немає. Вчора артилерійські ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії м. Очаків Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 57 обстрілів (322 снаряди). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області.

Учора зранку окупанти випустили 4 КАБ по Бериславу. У власному будинку тяжкі ушкодження дістала 80-річна жінка. Від отриманих травм містянка загинула на місці.

Також удар двома КАБ прийшовся по Новобериславу.

За добу по області одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Теги: війна окупанти обстріл Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одночасно спрямовувалися керовані авіабомби разом із крилатими ракетами
Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику
Сьогодні, 09:14
Ворожий Ка-52 зазнав серйозних пошкоджень
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
Сьогодні, 07:30
У результаті ракетного удару по дачному кооперативу пошкоджено три будинки
У Кривому Розі є прильоти ракет і дронів: наслідки нічного теракту
Сьогодні, 07:47
Румунія неодноразово виявляла уламки дронів після атак РФ
Румунія встановить сучасну систему захисту від дронів на кордоні з Україною – ЗМІ
Вчора, 15:36
Ворог застосував керовані авіаційні ракети
Уночі Росія вдарила по Україні ракетами двох типів і «Шахедами»
Сьогодні, 07:15
Українські воїни завдають значних втрат ворогу
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Сьогодні, 07:08
За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 31 танк противника
На одному з напрямків ЗСУ за добу знищили рекордну кількість ворожої техніки
Сьогодні, 06:46
ЗСУ закріпилися в селі на лівому березі Херсонської області – ISW
ЗСУ закріпилися в селі на лівому березі Херсонської області – ISW
Сьогодні, 06:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Сьогодні, 04:55

Події в Україні

Атака на Кривий Ріг і масований обстріл Запорізької області: яка ситуація в регіонах
Атака на Кривий Ріг і масований обстріл Запорізької області: яка ситуація в регіонах
Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику
Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику
Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій
Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій
Три країни розпочинають операцію з розмінування Чорного моря
Три країни розпочинають операцію з розмінування Чорного моря
У Кривому Розі є прильоти ракет і дронів: наслідки нічного теракту
У Кривому Розі є прильоти ракет і дронів: наслідки нічного теракту
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Поляки обурені через яблука з України: що відбувається із цінами
24K
Військова Емеральд розповіла, що екснардеп Ляшко має на фронті персонального охоронця
14K
До кінця листопада не робіть висновків про контрнаступ. Вірте і чекайте
13K
Зеленський: втрати в Авдіївці дійсно вражають (відео)
13K
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4784
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів

Новини

Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Сьогодні, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Сьогодні, 04:55
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 04:00
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту