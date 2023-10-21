Атака на Кривий Ріг і масований обстріл Запорізької області: яка ситуація в регіонах

Окупанти б'ють по Україні ракетами, дронами, з «Градів» та артилерії

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ударів по восьми областях України. Про ситуацію в регіонах повідомляють обласні державні адміністрації.

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Сумщина

Уночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано два вибухи з міномету. Без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили мінометний обстріл Шалигинської громади. Зафіксовано 8 вибухів. Минулося без наслідків.

Запорізька область

Рашисти завдали 106 ударів по області, постраждали 20 населених пунктів. По території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Щербаків, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 88 артобстрілів.

Ворог здійснив ракетний удар по Любицькому, 13 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Чарівному, Малинівці, Новодарівці, Кам'янському та П'ятихаткам, три РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вгатив авіаційним снарядом по Оріхову. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

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Дніпропетровщина

Уночі в Кривому Розі лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА. Є руйнування на об'єкті критичної інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Минулося без загиблих та постраждалих.

Учора ввечері ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Жінка 57 років зазнала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані. Через атаку сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджено три дачних будинки.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гатище, Вовчанськ, Огірцеве Чугуївського району та Бологівка Куп'янського району.

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На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Кучерівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка.

Учора внаслідок ранкового обстрілу з артилерії с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 2 будинки, господарчі споруди. Зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості цивільний чоловік 39 років.

Луганщина

За добу українські військові відбили ще п’ять атак росіян в районі Надії та спроби наступу ворога східніше Невського. По Невському, Макіївці та Білогорівці противник відкривав вогонь із артилерії та мінометів. По Білогорівці також завдано удару з авіації. За добу противник здійснив 136 обстрілів (547 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 15 обстрілів. Вид озброєння – ЗРК «С-300», авіаудари (тип ракет не встановлено), РСЗВ «Град», артилерія. Під вогнем рашистів: Костянтинівка, Торецьк, Авдіївка, с. Бердичі, смт Курдюмівка. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них: 9 – багатоквартирні), школа, господарська споруда, їдальня, гаражне приміщення. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Уночі ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту району. Постраждалих немає. Вчора артилерійські ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії м. Очаків Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 57 обстрілів (322 снаряди). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області.

Учора зранку окупанти випустили 4 КАБ по Бериславу. У власному будинку тяжкі ушкодження дістала 80-річна жінка. Від отриманих травм містянка загинула на місці.

Також удар двома КАБ прийшовся по Новобериславу.

За добу по області одна людина загинула, ще одна дістала поранення.