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    У Кривому Розі пролунав вибух у багатоповерхівці

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    До рятувальників надійшло повідомлення про вибух в дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна - У Кривому Розі пролунав вибух у багатоповерхівці
    До рятувальників надійшло повідомлення про вибух в дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна
    фото: kr.ua

    Про причини вибуху поки не повідомляється

    У п’ятницю, 17 вересня, в одному із житлових будинків Кривого Рогу пролунав вибух. На місце події відправилися рятувальники, швидка та газова служба. Про це повідомляє місцеве видання «Перший міський».

    За інформацією ЗМІ, приблизно 10:15 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух у дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна. Заявниця розповіла, що пролунав вибух у будинку, в якому вона проживає.

    Крім того, жінка також розповіла про крики дітей, які знаходяться на одному з балконів та про дверну раму чи то віконну раму, яка лежить на землі.

    За інформацією місцевих ЗМІ, у приміщенні, де стався вибух, у цей час знаходилось троє дітей та літній чоловік. Усіх їх рятувальники вивели з домівки та передали медикам.

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    Про причини вибуху поки не повідомляється, наразі на місце події прибули голова райради та начальник Криворізького районного управління поліції.

    Як повідомлялося, що увечері 15 вересня поблизу села Вороненко в Карпатах, в долині гори Під-Берди під час відпочинку групи з 12 туристів (з них двоє дітей) і розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинули дві людини, п'ятьох осіб травмовано.

    За попередньою інформацією, причиною вибуху став снаряд часів Першої світової війни.

    Теги: вибух ДСНС Кривий Ріг рятувальники Дніпропетровщина будинок
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    У Кривому Розі пролунав вибух у багатоповерхівці