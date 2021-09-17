У Кривому Розі пролунав вибух у багатоповерхівці

До рятувальників надійшло повідомлення про вибух в дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна

Про причини вибуху поки не повідомляється

У п’ятницю, 17 вересня, в одному із житлових будинків Кривого Рогу пролунав вибух. На місце події відправилися рятувальники, швидка та газова служба. Про це повідомляє місцеве видання «Перший міський».

За інформацією ЗМІ, приблизно 10:15 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух у дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна. Заявниця розповіла, що пролунав вибух у будинку, в якому вона проживає.

Крім того, жінка також розповіла про крики дітей, які знаходяться на одному з балконів та про дверну раму чи то віконну раму, яка лежить на землі.

За інформацією місцевих ЗМІ, у приміщенні, де стався вибух, у цей час знаходилось троє дітей та літній чоловік. Усіх їх рятувальники вивели з домівки та передали медикам.

Про причини вибуху поки не повідомляється, наразі на місце події прибули голова райради та начальник Криворізького районного управління поліції.

Як повідомлялося, що увечері 15 вересня поблизу села Вороненко в Карпатах, в долині гори Під-Берди під час відпочинку групи з 12 туристів (з них двоє дітей) і розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинули дві людини, п'ятьох осіб травмовано.

За попередньою інформацією, причиною вибуху став снаряд часів Першої світової війни.