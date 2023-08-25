У Кропивницькому пролунав вибух, тривога не оголошувалася

На місці інциденту працюють правоохоронці та рятувальники

Пізно ввечері 24 серпня жителі Кропивницького чули вибух. Повітряна тривога в цей час у регіоні не оголошувалася. Цю інформацію підтвердив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.

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«Друзі, без паніки. Щодо звуку вибуху, про який пишете в мережах. Служби ДСНС та поліція працюють. Деталі повідомимо», – написав він.

За даними «Суспільне Кропивницький», жителі різних мікрорайонів міста чули вибух приблизно о 23:10.

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Нагадаємо, що ввечері 24 серпня у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

До слова, завершилася 547-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав п'ять ракетних та 34 авіаційні удари, здійснив 41 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.