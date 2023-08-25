У Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи під час тривоги

В Одесі працювали сили ППО

Пізно ввечері 24 серпня у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють «Суспільне» й Повітряні сили Збройних сил України.

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Про перший вибух у Запоріжжі видання написало приблизно о 22:40, за 10 хвилин у місті пролунав повторний вибух. А ще через 15 хвилин вибухи пролунали втретє.

Приблизно в цей же час вибух прозвучав і в Одесі. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що це робота українських сил протиповітряної оборони.

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Перед цим голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав не знімати та не публікувати роботу сил ППО.

«Мешканці області та гості регіону, залишайтеся, будь ласка, в укриттях до відбою тривоги. Не знімайте та не оприлюднюйте роботу наших сил ППО», – закликав він.

Про наслідки вибухів наразі не повідомлялося.

Зазначимо, що станом на момент публікації у Запорізькій та Одеській областях скасовано повітряну тривогу.

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Нагадаємо, завершилася 547-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав п'ять ракетних та 34 авіаційні удари, здійснив 41 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.