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    Події в Україні

    У Лаосі звільнили трьох українців: вони пробули за ґратами 500 днів

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    У Лаосі звільнили трьох українців - У Лаосі звільнили трьох українців: вони пробули за ґратами 500 днів
    У Лаосі звільнили трьох українців

    Першого чоловіка було звільнено із зазначеного закладу 2 жовтня, а ще двох – 18 листопада

    Українців, які перебували в ув’язненні в пенітенціарному закладі в Лаосі, звільнили. Вони пробули за ґратами 500 днів.

    Про це 16 грудня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

    «500 днів тривала боротьба за долю громадян України, які перебували в ув’язненні в пенітенціарному закладі «Пхонгтхонг» у м. В’єнтьян Лаоської Народно-Демократичної Республіки. Нині їх звільнено», – зазначила вона.

    За її словами, робота щодо їхнього звільнення розпочалася влітку 2019 року.

    «Першого чоловіка було звільнено із зазначеного закладу 2 жовтня, а ще двох – 18 листопада. Після тривалого переїзду в ніч проти 15 грудня вони прибули до України», – додала Денісова.

    Денісова висловила подяку президенту Лаоської Народно-Демократичної Республіки Буннянгу Ворачіту, який ухвалив рішення щодо їхнього звільнення та Верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет, яка сприяла вирішенню цього вкрай складного питання.

    До слова, у жовтні король Таїланду Рама Х з нагоди свого дня народження помилував 16 українців, семеро з яких звільнили з-під варти.

    Теги: українці Людмила Денісова Лаос звільнення
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