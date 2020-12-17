В Іспанії завершено розслідування проти «російської мафії»: серед затриманих є українці

Через «високе ієрархічне положення» затриманих операція стала найбільшим розслідуванням проти мафії зі Східної Європи

Іспанська поліція завершила найбільше за 10 років розслідування проти «мафії зі Сходу Європи».

Про це повідомляє пресслужба поліції.

В ході операції були затримані 23 людини, серед них вісім громадян Росії, двоє – України, один громадянин Алжиру, інші – Іспанії, повідомили «РІА Новини» в пресслужбі відомства.

Як розповіли в поліції, справа є найбільшим за останні 10 років через «високого ієрархічного рівня затриманих».

За версією слідства, члени угруповання займалися корупцією, планували контролювати ключові сектори іспанської економіки і проникнути в державні установи за допомогою юристів, чиновників, політиків, бізнесменів і хакерів.

«Організація не тільки здійснювала діяльність з відмивання грошей, а й ... глибоко вкоренилася в іспанському суспільстві. Частина грошей, привезених в нашу країну, вона використовувала, щоб спробувати підкупити чиновників і політиків в стратегічних секторах. Організації вдалося проникнути в різні державні установи» – йдеться на сайті поліції.

Крім відмивання грошей злочинці займалися інвестпроектами, набували землі для будівництва елітної нерухомості, ресторанів, промислових складів, заявляють правоохоронці.

Вони також вважають, що в планах злочинної організації була покупка одного з головних нічних клубів на острові Ібіца з метою «захопити сектор нічного життя і громадського харчування як на узбережжі Леванту, так і на Балеарських островах».

В ході обшуків було вилучено зброю, більш 300 тис. євро готівкою, діаманти, 16 «розкішних» автомобілів, а також заблоковані рахунки і майнові активи на мільйони євро.

Розслідування справи проти «російської мафії» почалося в 2013 році.