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    Постраждалий від вибуху будинок у Кропивницькому відновлять у найкоротші терміни – Тимошенко

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    &laquo;Найважливіше &ndash; допомогти дітям, які перебувають в лікарні&raquo;, &ndash; Тимошенко - Постраждалий від вибуху будинок у Кропивницькому відновлять у найкоротші терміни – Тимошенко
    «Найважливіше – допомогти дітям, які перебувають в лікарні», – Тимошенко

    У Кропивницькому унаслідок вибуху газоповітряної суміші сталась пожежа у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки

    Постраждалі внаслідок вибуху в Кропивницькому люди отримують всебічну допомогу, а їхні домівки будуть відновлені у найкоротші терміни. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який зранку знаходиться у Кропивницькому.

    «Ситуація на контролі у президента Володимира Зеленського, очільнику області доручено якнайшвидше розпочати відновлювати будинок. Сьогодні до 15.00 години мають бути попередні висновки щодо того, коли можна розпочати роботи», – повідомив заступник керівника ОП.

    Наразі всіх постраждалих тимчасово розселили до готелів, біля будинку розгорнуті мобільні пункти обігріву.

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    Постраждалий від вибуху будинок у Кропивницькому відновлять у найкоротші терміни – Тимошенко
    Постраждалий від вибуху будинок у Кропивницькому відновлять у найкоротші терміни – Тимошенко
    Постраждалий від вибуху будинок у Кропивницькому відновлять у найкоротші терміни – Тимошенко
    Постраждалий від вибуху будинок у Кропивницькому відновлять у найкоротші терміни – Тимошенко

    «Міська та обласна влада працюють разом, фінансуватиметься відновлення з резервного фонду міста та області, у разі потреби будуть виділені кошти з державного бюджету», – наголосив Тимошенко.

    Серед головних завдань – швидко відновити людям домівки та допомогти потерпілим, яким потрібна медична допомога.

    «Найважливіше – допомогти дітям, які перебувають в лікарні. Зранку ми забезпечили, щоб до Кропивницького прибули два фахівця з дитячих опіків з Дніпра, які консультують місцевих лікарів», – додав він.

    Тимошенко також поспілкувався з родиною загиблого під час вибуху, висловив співчуття рідним та близьким та подякував всім, хто працює над усуненням наслідків вибуху

    «Дякую всім службам, які працюють злагоджено, – ДСНС, медики, поліція. За словами очільника поліції, вже відкрите кримінальне провадження, також розпочинає роботу комісія Нафтогазу, яка має встановити причини вибуху», – сказав він.

    Нагадаємо, вчора, 2 лютого, у Кропивницькому на вул. Попова унаслідок вибуху газоповітряної суміші сталась пожежа у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки. В результаті загинула одна людина і постраждали ще троє: дорослий і двоє дітей 8 та 13 років.

    Теги: ДСНС Кропивницький Кіровоградщина поліція будинок Кирило Тимошенко
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    Постраждалий від вибуху будинок у Кропивницькому відновлять у найкоротші терміни – Тимошенко