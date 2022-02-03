Постраждалий від вибуху будинок у Кропивницькому відновлять у найкоротші терміни – Тимошенко

У Кропивницькому унаслідок вибуху газоповітряної суміші сталась пожежа у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки

Постраждалі внаслідок вибуху в Кропивницькому люди отримують всебічну допомогу, а їхні домівки будуть відновлені у найкоротші терміни. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який зранку знаходиться у Кропивницькому.

«Ситуація на контролі у президента Володимира Зеленського, очільнику області доручено якнайшвидше розпочати відновлювати будинок. Сьогодні до 15.00 години мають бути попередні висновки щодо того, коли можна розпочати роботи», – повідомив заступник керівника ОП.

Наразі всіх постраждалих тимчасово розселили до готелів, біля будинку розгорнуті мобільні пункти обігріву.

«Міська та обласна влада працюють разом, фінансуватиметься відновлення з резервного фонду міста та області, у разі потреби будуть виділені кошти з державного бюджету», – наголосив Тимошенко.

Серед головних завдань – швидко відновити людям домівки та допомогти потерпілим, яким потрібна медична допомога.

«Найважливіше – допомогти дітям, які перебувають в лікарні. Зранку ми забезпечили, щоб до Кропивницького прибули два фахівця з дитячих опіків з Дніпра, які консультують місцевих лікарів», – додав він.

Тимошенко також поспілкувався з родиною загиблого під час вибуху, висловив співчуття рідним та близьким та подякував всім, хто працює над усуненням наслідків вибуху

«Дякую всім службам, які працюють злагоджено, – ДСНС, медики, поліція. За словами очільника поліції, вже відкрите кримінальне провадження, також розпочинає роботу комісія Нафтогазу, яка має встановити причини вибуху», – сказав він.

Нагадаємо, вчора, 2 лютого, у Кропивницькому на вул. Попова унаслідок вибуху газоповітряної суміші сталась пожежа у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки. В результаті загинула одна людина і постраждали ще троє: дорослий і двоє дітей 8 та 13 років.