У США чоловік викрав вантажівку і влаштував стрілянину, троє загиблих

Зловмисника застрелила поліція

В американському Вінтропі (штат Массачусетс) чоловік, за даними поліції, викрав вантажівку і врізався на ній в будинок, перш ніж застрелити двох людей. Його самого застрелила поліція.

Про це повідомляє CNN з посиланням на начальника поліції Теренса Делеханті.

За даними поліції, вантажівка належала водопровідно-каналізаційній компанії.

Після зіткнення з будинком, чоловік вийшов з вантажівки і вистрелив у жінку і чоловіка – вони загинули. Повідомляється, що в нього було два види зброї.

Підозрюваного знайшли недалеко від місця події. Офіцер поліції відкрив вогонь зі своєї зброї і застрелив зловмисника – його доставили в лікарню, де він і помер.

Делеханті сказав, що в інциденті були ще двоє постраждалих. За його словами, перед тим як врізатися у будинок, вантажівка зіштовхнулася з легковим авто, у якому знаходилися двоє людей. Постраждалі в результаті зіткнення були доставлені в місцеву лікарню з травмами, їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, 21 квітня, в американському Колумбусі (штат Огайо) поліцейський, який приїхав на виклик, застрелив темношкіру 16-річну дівчину Макаю Браянт. Співробітник поліції приїхав на місце події через дзвінок про спробу нападу з ножем.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 25 червня 2021 року, колишній співробітник поліції міста Міннеаполіса (США) Дерек Шовін отримав вирок у вигляді 22,5 років ув’язнення за вбивство темношкірого громадянина Джорджа Флойда під час арешту в травні 2020 року, відео якого збурило національний рух протесту проти расизму.