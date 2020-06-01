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    Події в Україні

    У Львові троє людей випали з балкону через обвал перил

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    <p>Внаслідок падіння за балкону постраждали 32-річна жінка та двоє чоловіків 38 років та 34 років</p> - У Львові троє людей випали з балкону через обвал перил

    Внаслідок падіння за балкону постраждали 32-річна жінка та двоє чоловіків 38 років та 34 років

    Фото: Варта 1

    Усіх потерпілих госпіталізовано в міську лікарню швидкої допомоги

    У неділю ввечері у Львові на вулиці Литвиненка троє людей випали з балкону другого поверху через обвал перил.

    Про це інформує Гаряча лінія міста Львова.

    «За попередньою інформацією лікарів швидкої допомоги, потерпілі: жінка 32 років – закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом попереку; чоловік 38 років – закритий перелом нижньої третини обох передпліч, ЗЧМТ; чоловік 34 років – забій правого плеча», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що чоловіки мали ознаки алкогольного сп'яніння.

    Усіх потерпілих госпіталізовано в міську лікарню швидкої допомоги.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік загинув при падінні з 20 поверху.

    Нагадаємо, 18 травня в Одесі стався обвал стіни житлового будинку по вулиці Торговій, 20

    Згодом у ДСНС повідомили, що в результаті обвалу житлового будинку в Одесі ніхто не постраждав. Всі мешканці будинку встигли самостійно залишити квартири.

    Через три дні, 21 травня, в Одесі сталося обрушення фасаду та даху двоповерхового житлового будинку на вулиці Середньофонтанській.

    Львів лікарня аварія будинок
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