У Львові троє людей випали з балкону через обвал перил



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Внаслідок падіння за балкону постраждали 32-річна жінка та двоє чоловіків 38 років та 34 років Фото: Варта 1

Усіх потерпілих госпіталізовано в міську лікарню швидкої допомоги

У неділю ввечері у Львові на вулиці Литвиненка троє людей випали з балкону другого поверху через обвал перил.

Про це інформує Гаряча лінія міста Львова.

«За попередньою інформацією лікарів швидкої допомоги, потерпілі: жінка 32 років – закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом попереку; чоловік 38 років – закритий перелом нижньої третини обох передпліч, ЗЧМТ; чоловік 34 років – забій правого плеча», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіки мали ознаки алкогольного сп'яніння.

Усіх потерпілих госпіталізовано в міську лікарню швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік загинув при падінні з 20 поверху.

Нагадаємо, 18 травня в Одесі стався обвал стіни житлового будинку по вулиці Торговій, 20.

Згодом у ДСНС повідомили, що в результаті обвалу житлового будинку в Одесі ніхто не постраждав. Всі мешканці будинку встигли самостійно залишити квартири.

Через три дні, 21 травня, в Одесі сталося обрушення фасаду та даху двоповерхового житлового будинку на вулиці Середньофонтанській.