Поліція повідомила, що робитиме з порушниками комендантської години у новорічну ніч

На вулицях населених пунктів України чергуватимуть наряди поліції

У новорічну ніч порушників комендантської години можуть затримати й доставити до відділення. Про це заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максима Ахрамєєва в ефірі телемарафону.

«Національна поліція, всі наряди будуть реагувати на осіб, які перебувають під час комендантської години на вулицях. З розумінням будемо ставитися до людей, різні причини. Тобто якщо це була негайна потреба або потрібно було звернутися до лікарень чи ще якісь причини – будемо з порозумінням ставитися», – каже вн.

Водночас Ахрамєєв нагадав, що за порушення комендантської години відповідальності немає.

До слова, із 24 грудня була залучена максимальна кількість особового складу поліції в місцях масового скупчення, а також на автошляхах країни.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів хоче посилити відповідальність за порушення комендантської години.

Штрафи не будуть застосовуватись до людей, які йдуть до укриттів, надання медичної (домедичної) допомоги або супроводження поранених тяжкохворих, здійснення евакуації або рятування майна та в інших випадках загрози життю громадян.

Проте це ще не остаточне рішення, бо цей урядовий законопроєкт має бути винесений на розгляд Ради.н