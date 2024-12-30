Суперечки навколо Хануки – ворожий наратив

Ханука – свято не державне, а релігійне

Отже, чому міжнаціональний і міжрелігійний мир важливі. В усіх ці безумних суперечках навколо Хануки звучав аргумент про свято ворожої держави, якій ми не повинні дозволяти його відзначати у центрах українських міст. І це абсолютно російський наратив.

Ханука – свято не державне, а релігійне. Але є народи і держави, які уважно спостерігають за ставленням до панівних у них релігій. Росія хоче досягти підтримки таких держав і показати Україну, як країну, де нищиться релігійні свободи і права меншин. У такий спосіб вони просувають імперську антиукраїнську політику через свою псевдоцеркву, яку захищають.

Агресори також хочуть, щоб народи світу підтримували їх. Бо поки ситуація для них складна. Ось дивіться таблицю: 97 відсотків поляків, 87 відсотків ізраїльтян і 65 відсотків турків негативно ставляться до росії. Так, уряди цих країн часто роблять заяви, які ми справедливо критикуємо. Але народи – наші союзники.

Я просто назвав сусідів, з народами яких ми перетиналися в історії і не завжди у позитивній ситуації. Але зараз маємо розуміти, що будь-які заяви проти народів, проти іудаїзму, ісламу, католицизму, інших релігій чи конфесій лише посилять антиукраїнські настрої, а це і є планом негідників агресорів.