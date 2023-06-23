«Бавовна» у Маріуполі: ліквідовано щонайменше чотири офіцери армії Росії

Офіцерські окупанти перебували у приватному будинку маріупольців

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух сьогодні вночі, 23 червня. Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що в результаті вибуху ліквідовано щонайменше чотири офіцери армії РФ.

«Маріупольський Опір доповідає про ліквідацію щонайменше чотири офіцери окупантів, які оселилися у приватному будинку маріупольців в евакуації, у Приморському районі неподалік Маріупольського морського порту», – йдеться у повідомленні Андрющенка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що українські військові 12 червня ліквідували у Запорізькій області начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева. Окупант загинув унаслідок ракетної атаки.

До слова, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном після завершення зустрічі у форматі «Рамштайн» заявив, що наразі підготовку за кордоном проходять понад 6000 українських військових.

Нагадаємо, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.