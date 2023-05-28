У Маріуполі та Бердянську чути вибухи: що відомо

В окупованому Маріуполі 28 травня було чутно вибухи

Під Маріуполем влучило в базу рашистів у таборі «Сонячний»

У неділю, 28 травня, у тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську прозвучало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Орієнтовно о 19:55 місцеві почали повідомляти, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунало кілька гучних вибухів. За даними моніторингових телеграм-каналів, «прилетіло» в аеродром та полігон, який облаштувала російська окупаційна армія.

Одразу після цього жителі окупованого Маріуполя Донецької області повідомили про серію вибухів. Місцеві нарахували орієнтовно 8 вибухів.

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Припускають, що влучило в базу рашистів у таборі «Сонячний».

Тим часом, Бердянська міська військова адміністрація повідомила про 5 влучань ЗСУ по російських позиціях.

Нагадаємо, вранці 28 травня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Що спричинило чергову «бавовну» – поки точних даних немає.

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Триває 459-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.