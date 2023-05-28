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В окупованому Мелітополі пролунав вибух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі пролунав вибух
Що спричинило чергову «бавовну» – поки точних даних немає
фото ілюстративне

Гучно було у центрі міста 

Сьогодні вранці, 28 травня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Івана Федоров.

За його словами, вибух був одиночний і гучний, а пролунав він у центрі міста. Що спричинило чергову «бавовну» – поки точних даних немає.

«У Мелітополі гучно. У центрі міста пролунав одинокий вибух. Що підгорає в окупантів, з'ясовуємо», – йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що 12 травня, близько 6:50 в окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух. Місцеві ЗМІ повідомили, що вибух у Мелітополі добре чули жителі центральної частини міста, району парка, Пісчаної.

Триває 459-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей.  Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

Цієї доби ворог знову завдав масованого авіаційного удару по Україні, детальна інформація буде оприлюднена згодом. Загалом протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 2 з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Мелітополь вибух ворог

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