У Маріуполі за загадкових обставин загинули окупанти: біля них знайшли портрет Путіна

Двоє російських військових були застрелені прямо на вулиці

За останні кілька днів у Маріуполі загадково загинули шестеро окупантів. Про це повідомляє жіночий партизанський рух на окупованих територіях «Зла мавка».

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Так, двоє військових були застрелені прямо на вулиці, один із них – російський офіцер. Четверо інших окупантів знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя. Поряд із тілами був портрет Володимира Путіна. На ньому кров'ю одного із загиблих було написано: «Ідіть».

ФСБ одразу пообіцяло, що знайдуть та покарають винних – навіть попри те, що вони дуже добре підготовлені. Однак партизани наголосили, що можуть знайти силовиків першими.

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Раніше в тимчасово окупованому Криму представники Сил спротиву провели розвідку військової бази російських загарбників, розташовану в Сімферопольському районі в Перевальному. Це вже друга операція підпільників на цьому об’єкті.

Також повідомлялося, що партизани знайшли базу росіян у Тольятті.