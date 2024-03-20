У Маріупольський порт прибув перший корабель РФ з початку року

У Маріупольському порту помічено російське судно невстановленого класу

У порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено корабель РФ. Це перше судно від початку 2024 року. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Маріупольський порт ожив. Фіксуємо чергове приховане судно», – розповів він.

У порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено російський корабель фото: Telegram/Петро Андрющенко

За словами радника, за будівлею елеватора (візуально встановлено корму та надбудову) виявлено судно невстановленого класу.

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«За виглядом вантажність до 3,5 тис. тонн. Судячи за все, чергова партія вкраденого зерна буде вкрадено», – додав радник мера.

За будівлею елеватора виявлено судно невстановленого класу фото: Telegram/Петро Андрющенко

Як зазначив Андрющенко, це перше зафіксоване судно в Маріупольському порті з початку 2024 року.

«Весняна навігація поновилась», – констатував він.

Як повідомлялося, перший морський балкер зайшов в Маріупольський порт.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники звезли величезну купу будматеріалів з демонтованих будинків та утворили новий «гірський хребет» посеред міста.

До слова, триває 756-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найчастіше ворог атакував Новопавлівський напрямок.