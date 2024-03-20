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У Маріупольський порт прибув перший корабель РФ з початку року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Маріупольський порт прибув перший корабель РФ з початку року
За словами Андрющенка, Маріупольський порт «ожив»
фото: Telegram/Петро Андрющенко

У Маріупольському порту помічено російське судно невстановленого класу

У порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено корабель РФ. Це перше судно від початку 2024 року. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріупольський порт ожив. Фіксуємо чергове приховане судно», – розповів він.

У порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено російський корабель
У порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено російський корабель
фото: Telegram/Петро Андрющенко

За словами радника, за будівлею елеватора (візуально встановлено корму та надбудову) виявлено судно невстановленого класу.

«За виглядом вантажність до 3,5 тис. тонн. Судячи за все, чергова партія вкраденого зерна буде вкрадено», – додав радник мера.

За будівлею елеватора виявлено судно невстановленого класу
За будівлею елеватора виявлено судно невстановленого класу
фото: Telegram/Петро Андрющенко

Як зазначив Андрющенко, це перше зафіксоване судно в Маріупольському порті з початку 2024 року.

«Весняна навігація поновилась», – констатував він.

Як повідомлялося, перший морський балкер зайшов в Маріупольський порт.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники звезли величезну купу будматеріалів з демонтованих будинків та утворили новий «гірський хребет» посеред міста.

До слова, триває 756-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найчастіше ворог атакував Новопавлівський напрямок.

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Теги: війна порт корабель Маріуполь окупанти

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