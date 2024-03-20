У Маріупольський порт прибув перший корабель РФ з початку року
У Маріупольському порту помічено російське судно невстановленого класу
У порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено корабель РФ. Це перше судно від початку 2024 року. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Маріупольський порт ожив. Фіксуємо чергове приховане судно», – розповів він.
За словами радника, за будівлею елеватора (візуально встановлено корму та надбудову) виявлено судно невстановленого класу.
«За виглядом вантажність до 3,5 тис. тонн. Судячи за все, чергова партія вкраденого зерна буде вкрадено», – додав радник мера.
Як зазначив Андрющенко, це перше зафіксоване судно в Маріупольському порті з початку 2024 року.
«Весняна навігація поновилась», – констатував він.
Як повідомлялося, перший морський балкер зайшов в Маріупольський порт.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники звезли величезну купу будматеріалів з демонтованих будинків та утворили новий «гірський хребет» посеред міста.
До слова, триває 756-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найчастіше ворог атакував Новопавлівський напрямок.
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