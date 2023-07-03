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Більше, ніж місцевих жителів: стала відома кількість окупантів у Мелітополі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Більше, ніж місцевих жителів: стала відома кількість окупантів у Мелітополі
У Мелітополі загарбники викрали в полон понад тисячу людей
фото з відкритих джерел

В окупованому Мелітополі триває примусова паспортизація та мобілізація

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російських окупантів більше, ніж місцевих мешканців. Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«У Мелітополі залишилось 60-70 тис. цивільних мешканців. Люди кажуть, що військових росіян більше ніж цивільних. Ворог обрав Мелітополь як свій логістичний центр і тому там так багато військових. Це не лише ті, хто на фронті. Є ще й ті, хто відповідають за придушення спротиву», – наголосив Федоров.

Він нагадав, що гауляйтер захопленої частини області Євген Балицький своїм «наказом» створив чергове «добровольче формування», але добровільно в нього ніхто не поспішає вступати.

Крім того, ворог розпочав ще одну хвилю військового обліку. «Раніше вони утворили фейковий військкомат і всіх заганяли, щоб вони стали на військовий облік з подальшою мобілізацією та призовом, а тепер вони утворили на підприємствах так звані військові столи. Тобто, на підприємствах, де понад двоє працівників, всі мають стати на військовий облік», – додав він.

За словами міського голови, в місті продовжується примусова паспортизація та чиниться сильний тиск на людей.

Лише в Мелітополі загарбники викрали в полон понад тисячу людей. Є інформація, за словами Федорова, що полонених відправляють для риття окопів та фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі 1 липня пролунав гучний вибух в районі військової бази росіян.

Теги: росія окупанти війна Мелітополь

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