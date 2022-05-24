Ворог обстрілював Дніпропетровщину ракетами, мінометами та «Градами»

Окупанти б’ють по інфраструктурі регіону

Сьогодні вдень, 24 травня, у Синельниківський район Дніпропетровської області прилетіла одна ворожа ракета. Загиблих та постраждалих немає. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Лукашук.

Неспокійно було і в Криворізькому районі: окупанти з «Градів» та мінометів обстрілювали кордони нашої області.

«Станом на цю хвилину в області ситуація контрольована. Російських окупаційний військ на Дніпропетровщині немає», – наголосив він.

Тим часом у регіон продовжують прибувати переселенці: понад 238 тис. внутрішньо переміщених осіб, з них майже 60 тис. – це діти.

Уранці стало відомо, що стався обстріл Дніпропетровщини: серйозні руйнування та «прильоти» по залізниці.

Напередодні теж був ракетний обстріл Дніпропетровщини: відомо, куди влучили окупанти.

Нагадаємо, росіяни знову вдарили по прикордонню Сумщини.

Читайте також: