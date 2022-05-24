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    Події в Україні

    Ворог обстрілював Дніпропетровщину ракетами, мінометами та «Градами»

    Росіяни завдають ударів по прикордонних зонах - Ворог обстрілював Дніпропетровщину ракетами, мінометами та «Градами»
    Росіяни завдають ударів по прикордонних зонах
    фото з відкритих джерел

    Окупанти б’ють по інфраструктурі регіону

    Сьогодні вдень, 24 травня, у Синельниківський район Дніпропетровської області прилетіла одна ворожа ракета. Загиблих та постраждалих немає. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Лукашук.

    Неспокійно було і в Криворізькому районі: окупанти з «Градів» та мінометів обстрілювали кордони нашої області.

    «Станом на цю хвилину в області ситуація контрольована. Російських окупаційний військ на Дніпропетровщині немає», – наголосив він.

    Тим часом у регіон продовжують прибувати переселенці: понад 238 тис. внутрішньо переміщених осіб, з них майже 60 тис. – це діти.

    Уранці стало відомо, що стався обстріл Дніпропетровщини: серйозні руйнування та «прильоти» по залізниці.

    Напередодні теж був ракетний обстріл Дніпропетровщини: відомо, куди влучили окупанти.

    Нагадаємо, росіяни знову вдарили по прикордонню Сумщини.

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    Теги: росія окупанти переселенці діти війна Україна Дніпропетровщина ракета окупація #stoprussia
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    Ворог обстрілював Дніпропетровщину ракетами, мінометами та «Градами»