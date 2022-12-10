У Мелітополі пролунало понад десять вибухів

Окупанти дуже стурбовані тим, що відбувається

Горить будівля мелітопольської християнської церкви з окупантами

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області увечері 10 грудня пролунало понад десять вибухів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, окупанти дуже стурбовані тим, що відбувається, а отже, варто чекати на добрі новини від українських військових.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як з’ясувалося згодом, на сході Мелітополя горить будівля мелітопольської християнської церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому та перетворили на своє місце для зборів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У той же час росЗМІ повідомили, що у Мелітополі ввечері 10 грудня спрацювала система ППО окупантів, у місті пролунало п'ять вибухів.

Нагадаємо, у суботу, 10 грудня, в окупованому Маріуполі прогриміли два потужні вибухи: перший - о 9:00, другий – о 9:40. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Обидва вибухи сталися в районі вул. Курчатова. Перший вибух - підлітки полізли знімати тік-ток на руїнах та здетонував снаряд. Другий вибух – ланцюгова реакція першого вибуху.

Раніше повідомлялося, що окупанти почали облаштовувати склад із боєприпасами на території знищеного Центрального ринку, в самому центрі Маріуполя