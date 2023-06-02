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У Мелітополі злетіло в повітря авто із чотирма колаборантами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Мелітополі злетіло в повітря авто із чотирма колаборантами
Підрив автомобіля в Мелітополі, 2 червня 2023 року
фото з соцмереж

В авто був бізнесмен місцевого розливу Давидюк – власник кафе «Гетьман», який гостинно годував рашистів

Під тимчасово окупованим Мелітополем невідомі підірвали авто з колаборантами та окупантами. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Поблизу Михайлівки колаборнати та окупанти збиралися відпочити в місцевому кафе, але трохи не дісталися – авто з чотирма шанувальниками Кремля злетіло у повітря прямо біля пункту призначення», – зазначив мер.

За попередньою інформацією, серед них був і бізнесмен місцевого розливу Давидюк – власник кафе «Гетьман», який гостинно годував рашистів.

У Мелітополі злетіло в повітря авто із чотирма колаборантами фото 1

Нагадаємо, 3 квітня внаслідок вибуху у Мелітополі постраждав колаборант Максим Зубарєв. Його машину підірвали невідомі.

До слова, триває 464-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення України. Цієї доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте усі вони були знищені в небі. Загалом, протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти росія війна Мелітополь

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