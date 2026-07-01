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У мережі з’явився новий фейковий вкид російської пропаганди про Суми

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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У мережі з’явився новий фейковий вкид російської пропаганди про Суми
Ось такі пропагандистські вкиди поширюють росіяни
фото Центру протидії дезінформації

Фейкове відео, як доказ соціальної напруги в місті, активно тиражують у російських Telegram-каналах

Росія почала чергову хвилю інформаційно-психологічної операції (ІПСО). Вона, за повідомленням фахівців Центру протидії дезінформації, спрямована на місто Суми, пише «Главком».

«Після заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що окупаційні війська нібито перебувають у «10,5 км від Сум», що не відповідає дійсності, ворожі ресурси почали поширювати маніпулятивні публікації з ключовим наративом «влада здає місто». Пропагандисти стверджують, що місцева адміністрація буцімто навмисно не займається відновленням критичної інфраструктури, бо Суми готують до «здачі», – пояснюють фахівці Центру.

Оскільки подібні тези не отримали підтримки серед українців, противник почав створювати ілюзію «масового невдоволення» жителів. Зокрема, у TikTok поширили відео нібито від «мешканки Сум», яка емоційно скаржиться на слабкий тиск води. Ролик оперативно підхопили російські Telegram-канали та розповсюдили як доказ «соціальної напруги».

«Характерно, що першоджерелом цього відео став анонімний акаунт, який маскується під «українського військового», а не сама «жителька Сум». Це давно відпрацьована тактика спецслужб рф: створюється профіль, де публікується нейтральний навколовійськовий контент для завоювання довіри аудиторії, після чого туди вкидаються деструктивні фейки», – додають у Центрі.

Метою цієї інформаційної операції є нагнітання паніки серед мешканців Сум, підрив довіри до місцевої влади та державних інституцій. Це є частиною інформаційного супроводу військових дій, спрямованих на залякування цивільного населення.

Водночас тимчасові перебої з водопостачанням у місті пов’язані з російськими обстрілами цивільної інфраструктури. Мешканців Сум поінформовано про ситуацію, водопостачання здійснюється за графіком, організовано підвіз технічної води, а комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків атак.

Громадян закликають не піддаватися на провокації, не поширювати сумнівні відео та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Разом з тим, російська влада активізувала інформаційну кампанію про нібито підготовку НАТО та Європейського Союзу до війни проти Росії. У Центрі протидії дезінформації вважають, що таким чином Кремль намагається підготувати російське суспільство до можливої подальшої ескалації та виправдати власні агресивні наміри щодо європейських держав.

Раніше «Главком» розповідав про те, як Україна руйнує головний міф Кремля.

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Теги: пропаганда Суми

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