У мережі з’явився новий фейковий вкид російської пропаганди про Суми

Фейкове відео, як доказ соціальної напруги в місті, активно тиражують у російських Telegram-каналах

Росія почала чергову хвилю інформаційно-психологічної операції (ІПСО). Вона, за повідомленням фахівців Центру протидії дезінформації, спрямована на місто Суми, пише «Главком».

«Після заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що окупаційні війська нібито перебувають у «10,5 км від Сум», що не відповідає дійсності, ворожі ресурси почали поширювати маніпулятивні публікації з ключовим наративом «влада здає місто». Пропагандисти стверджують, що місцева адміністрація буцімто навмисно не займається відновленням критичної інфраструктури, бо Суми готують до «здачі», – пояснюють фахівці Центру.

Оскільки подібні тези не отримали підтримки серед українців, противник почав створювати ілюзію «масового невдоволення» жителів. Зокрема, у TikTok поширили відео нібито від «мешканки Сум», яка емоційно скаржиться на слабкий тиск води. Ролик оперативно підхопили російські Telegram-канали та розповсюдили як доказ «соціальної напруги».

«Характерно, що першоджерелом цього відео став анонімний акаунт, який маскується під «українського військового», а не сама «жителька Сум». Це давно відпрацьована тактика спецслужб рф: створюється профіль, де публікується нейтральний навколовійськовий контент для завоювання довіри аудиторії, після чого туди вкидаються деструктивні фейки», – додають у Центрі.

Метою цієї інформаційної операції є нагнітання паніки серед мешканців Сум, підрив довіри до місцевої влади та державних інституцій. Це є частиною інформаційного супроводу військових дій, спрямованих на залякування цивільного населення.

Водночас тимчасові перебої з водопостачанням у місті пов’язані з російськими обстрілами цивільної інфраструктури. Мешканців Сум поінформовано про ситуацію, водопостачання здійснюється за графіком, організовано підвіз технічної води, а комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків атак.

Громадян закликають не піддаватися на провокації, не поширювати сумнівні відео та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Разом з тим, російська влада активізувала інформаційну кампанію про нібито підготовку НАТО та Європейського Союзу до війни проти Росії. У Центрі протидії дезінформації вважають, що таким чином Кремль намагається підготувати російське суспільство до можливої подальшої ескалації та виправдати власні агресивні наміри щодо європейських держав.

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