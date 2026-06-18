Путіну 15 років крутять «кіно» замість новин: експропагандист здав таємницю Кремля

Російська пропагандистська машина працює не лише на зомбування власного населення, а й на дезінформацію самого глави Кремля

Російський диктатор Володимир Путін з 2011 року отримує «ексклюзивні» випуски новин, які не виходять у телеефір і створюються спеціально для нього, щоб приховати реальний стан справ у РФ та світі. Про це в інтерв'ю проєкту «И грянул Грэм» розповів колишній шеф-редактор програми «Вести» на телеканалі «Россия-1» Дмитро Скоробутов, який у 2020 році отримав політичний притулок у Швейцарії, пише «Главком».

За словами ексмедійника, усередині державного холдингу ВДТРК (ВГТРК) цей секретний проєкт мав кодову назву «Головний глядач». Пропагандисти працювали за чітким алгоритмом:

спочатку в ефір виходив звичайний випуск новин для пересічних росіян. Після цього випускова бригада залишалася на робочих місцях і за спеціальними вказівками переробляла матеріал для диктатора. З випуску прибирали будь-який негатив, додавали потрібні акценти та «прикрашали» дійсність.

«Мали бути вказівки, які новини залишити, які додати, де що прикрасити, де що прибрати, щоб Путіну потім показали ідеальну картинку прекрасної Росії сьогодення. Тобто ось він такий хороший президент», – згадує Скоробутов.

Страх перед протестами як тригер для ізоляції

Система викривлення інформації для Путіна була запущена наприкінці 2011 року. Поштовхом до цього стали масштабні мітинги в Москві «За чесні вибори» (зокрема протести на Болотній площі), які серйозно налякали оточення диктатора. Тоді Кремль ухвалив рішення повністю ізолювати Путіна від реального інформаційного середовища та контактів із зовнішнім світом, загорнувши його в інформаційний «вакуум».

«Стоп-слова« у плані новинного випуску програми «Вести» Радіо Свобода

Потоплення крейсера «Москва» остаточно закрило доступ до правди

Пропагандистський апарат настільки захопився дезінформацією, що зараз Путін отримує ще менше правдивих даних, особливо щодо війни проти України.

За інформацією Скоробутова, зведення з фронту для Путіна почали жорстко цензурувати після квітня 2022 року, коли ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер «Москва». Цей успіх українських військових став шоком для Кремля, після чого реальний стан справ на війні від диктатора почали приховувати ще ретельніше.

«Те, що я бачу зараз, – це просто кошмар. Він мало що знає про реальні події і дуже мало про те, що відбувається на війні», – підсумував колишній шеф-редактор.

Що відомо про інформатора?

Дмитро Скоробутов розпочав кар'єру на російському ТБ у 2000 році в програмі «Намедни» Леоніда Парфьонова. Уже у віці 26 років (у 2006-му) він став шеф-редактором головної пропагандистської програми «Вести».

Дмитро Скоробутов, екс-редактор Всеросійської державної телерадіокомпанії «Вести» Фото: Konstantin Salomatin

За власним зізнанням, він тривалий час був переконаним прихильником Путіна і вірив у «інформаційну війну проти РФ». Однак після конфлікту з керівництвом ВДТРК та звільнення у 2017 році Скоробутов переглянув погляди, почав публічно викривати цензуру на держтелебаченні та судитися з колишнім роботодавцем. Згодом виїхав з Росії.

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