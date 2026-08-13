Померла праправнучка Тараса Шевченка
Вона берегла історію Шевченкового роду, знала напам'ять значну частину творчості Кобзаря та сама писала вірші
У Ладижині Вінницької області померла Валентина Сушицька – праправнучка Тараса Шевченка по лінії його сестри Катерини. Жінці було 90 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Поговоримо! Ладижин».
Валентина Сушицька народилася на Черкащині, а згодом жила та працювала на Донеччині. Там вона працювала у передплатному відділі, а також завідувала книжковим магазином на машинобудівному заводі. До Ладижина родина переїхала після того, як чоловіка Валентини Сушицької перевели на роботу на Ладижинську ТЕС. У цьому місті вона прожила останні 46 років.
Тарас Шевченко не мав власних дітей, однак його рід продовжився через братів і сестер. Валентина Сушицька була праправнучкою поета по лінії його сестри Катерини. У родині зберігали документи та інші матеріали, які підтверджували спорідненість із Кобзарем.
Сушицька багато років берегла пам'ять про свого відомого предка та історію роду Шевченків. Вона знала напам'ять значну частину творчої спадщини поета, зберігала пов'язані з родиною матеріали, а також сама писала вірші. За життя жінка видала чотири власні поетичні збірки.
У 2022 році, коли Валентині Сушицькій виповнилося 86 років, її з днем народження вітала голова Гайсинської районної військової адміністрації Людмила Головашич. Тоді зазначалося, що жінка має документальне підтвердження свого родинного зв'язку з Тарасом Шевченком.
Останні роки Валентина Сушицька мешкала у Ладижині. За інформацією місцевих жителів, за жінкою наглядала сусідка.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував вилучити зі шкільних програм твори російського науковця й письменника Михайла Ломоносова та додати до них класика української літератури Тараса Шевченка. У Міністерстві освіти, науки і спорту Литви повідомили, що рішення щодо ймовірних змін планують ухвалити до кінця серпня – ще до початку нового навчального року.
Коментарі — 0