Померла праправнучка Тараса Шевченка

Вона берегла історію Шевченкового роду, знала напам'ять значну частину творчості Кобзаря та сама писала вірші

У Ладижині Вінницької області померла Валентина Сушицька – праправнучка Тараса Шевченка по лінії його сестри Катерини. Жінці було 90 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Поговоримо! Ладижин».

Валентина Сушицька народилася на Черкащині, а згодом жила та працювала на Донеччині. Там вона працювала у передплатному відділі, а також завідувала книжковим магазином на машинобудівному заводі. До Ладижина родина переїхала після того, як чоловіка Валентини Сушицької перевели на роботу на Ладижинську ТЕС. У цьому місті вона прожила останні 46 років.

Тарас Шевченко не мав власних дітей, однак його рід продовжився через братів і сестер. Валентина Сушицька була праправнучкою поета по лінії його сестри Катерини. У родині зберігали документи та інші матеріали, які підтверджували спорідненість із Кобзарем.

фото: Lada FM

Сушицька багато років берегла пам'ять про свого відомого предка та історію роду Шевченків. Вона знала напам'ять значну частину творчої спадщини поета, зберігала пов'язані з родиною матеріали, а також сама писала вірші. За життя жінка видала чотири власні поетичні збірки.

У 2022 році, коли Валентині Сушицькій виповнилося 86 років, її з днем народження вітала голова Гайсинської районної військової адміністрації Людмила Головашич. Тоді зазначалося, що жінка має документальне підтвердження свого родинного зв'язку з Тарасом Шевченком.

Останні роки Валентина Сушицька мешкала у Ладижині. За інформацією місцевих жителів, за жінкою наглядала сусідка.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував вилучити зі шкільних програм твори російського науковця й письменника Михайла Ломоносова та додати до них класика української літератури Тараса Шевченка. У Міністерстві освіти, науки і спорту Литви повідомили, що рішення щодо ймовірних змін планують ухвалити до кінця серпня – ще до початку нового навчального року.