Удари по поїздах на Одещині, Зеленський в Івано-Франківську. Головне за 13 серпня 2026
Дайджест новин 13 серпня 2026 року
Росія двічі за день атакувала пасажирські поїзди в Одеській області. Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківськ. Прах полковника армії УНР Євгена Коновальця повернено в Україну. Начальник Миколаївського обласного ТЦК погорів на хабарі. Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових.
«Главком» зібрав головні події за 13 серпня.
Атака на поїзди в Одеській області
Зранку російський безпілотник атакував локомотив пасажирського потяга на Одещині. Машиніст і його помічник загинули, зупиняючи потяг, щоб забезпечити безпечну евакуацію пасажирів. Пізніше цього ж дня ворожий безпілотник поцілив у тепловоз, який виконував маневрові роботи. Постраждала дитина.
Обмін тілами загиблих військових
До України за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Після повернення тіл слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для встановлення осіб загиблих.
Зеленський приїхав до Івано-Франківська
Президент України Володимир Зеленський прибув до Івано-Франківської області. Свій візит до регіону глава держави розпочав із вшанування пам'яті українських захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за Україну. Пізніше глава держави відвідав спортивні змагання «Воля до життя. Під час заходу він виконав жим штанги лежачи, зіграв у теніс та постріляв із лука.
Ввечері на майданчику Конгресу місцевих та регіональних влад Володимир Зеленський зустрівся з представниками всіх гірських територіальних громад Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей. Також політик долучився до фінального етапу відбору національної ініціативи «Тисячовесна».
Останки Коновальця повернено в Україну
Прах першого голови ОУН Євгена Коновальця повернено в Україну з Нідерландів, де він був похований після загибелі у 1938 році. На рідній землі полковника зустрічали зі всіма державними та військовими почестями.
Затримано начальника Миколаївського обласного ТЦК
Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, посадовець отримав загалом $15 тис. неправомірної вигоди за сприяння в уникненні мобілізаційних заходів. Наразі проводяться обшуки за місцем його служби та проживання, а також інші першочергові слідчі дії.
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