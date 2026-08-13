Удари по поїздах на Одещині, Зеленський в Івано-Франківську. Головне за 13 серпня 2026

Дайджест новин 13 серпня 2026 року

Росія двічі за день атакувала пасажирські поїзди в Одеській області. Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківськ. Прах полковника армії УНР Євгена Коновальця повернено в Україну. Начальник Миколаївського обласного ТЦК погорів на хабарі. Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових.

«Главком» зібрав головні події за 13 серпня.

Атака на поїзди в Одеській області

Рятувальники оглядають пошкоджений локомотив фото: Одеська ОВА

Зранку російський безпілотник атакував локомотив пасажирського потяга на Одещині. Машиніст і його помічник загинули, зупиняючи потяг, щоб забезпечити безпечну евакуацію пасажирів. Пізніше цього ж дня ворожий безпілотник поцілив у тепловоз, який виконував маневрові роботи. Постраждала дитина.

Обмін тілами загиблих військових

Українській стороні передали 261 тіло, російській – 24 фото: Координаційний штаб

До України за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Після повернення тіл слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для встановлення осіб загиблих.

Зеленський приїхав до Івано-Франківська

Зеленський під час поїздки на Прикарпаття фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Івано-Франківської області. Свій візит до регіону глава держави розпочав із вшанування пам'яті українських захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за Україну. Пізніше глава держави відвідав спортивні змагання «Воля до життя. Під час заходу він виконав жим штанги лежачи, зіграв у теніс та постріляв із лука.

Ввечері на майданчику Конгресу місцевих та регіональних влад Володимир Зеленський зустрівся з представниками всіх гірських територіальних громад Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей. Також політик долучився до фінального етапу відбору національної ініціативи «Тисячовесна».

Останки Коновальця повернено в Україну

Прах полковника Армії УНР вже в Україні фото: Ірина Верещук

Прах першого голови ОУН Євгена Коновальця повернено в Україну з Нідерландів, де він був похований після загибелі у 1938 році. На рідній землі полковника зустрічали зі всіма державними та військовими почестями.

Затримано начальника Миколаївського обласного ТЦК

Очільник обласного ТЦК «заробляв» на ухилянтах фото: СБУ

Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, посадовець отримав загалом $15 тис. неправомірної вигоди за сприяння в уникненні мобілізаційних заходів. Наразі проводяться обшуки за місцем його служби та проживання, а також інші першочергові слідчі дії.

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