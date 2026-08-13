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Удари по поїздах на Одещині, Зеленський в Івано-Франківську. Головне за 13 серпня 2026

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Удари по поїздах на Одещині, Зеленський в Івано-Франківську. Головне за 13 серпня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 13 серпня 2026 року

Росія двічі за день атакувала пасажирські поїзди в Одеській області. Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківськ. Прах полковника армії УНР Євгена Коновальця повернено в Україну. Начальник Миколаївського обласного ТЦК погорів на хабарі. Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових. 

«Главком» зібрав головні події за 13 серпня.

Атака на поїзди в Одеській області

Рятувальники оглядають пошкоджений локомотив
Рятувальники оглядають пошкоджений локомотив
фото: Одеська ОВА

Зранку російський безпілотник атакував локомотив пасажирського потяга на Одещині. Машиніст і його помічник загинули, зупиняючи потяг, щоб забезпечити безпечну евакуацію пасажирів. Пізніше цього ж дня ворожий безпілотник поцілив у тепловоз, який виконував маневрові роботи. Постраждала дитина.

Обмін тілами загиблих військових

Українській стороні передали 261 тіло, російській – 24
Українській стороні передали 261 тіло, російській – 24
фото: Координаційний штаб

До України за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Після повернення тіл слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для встановлення осіб загиблих.

Зеленський приїхав до Івано-Франківська

Зеленський під час поїздки на Прикарпаття
Зеленський під час поїздки на Прикарпаття
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Івано-Франківської області. Свій візит до регіону глава держави розпочав із вшанування пам'яті українських захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за Україну. Пізніше глава держави відвідав спортивні змагання «Воля до життя. Під час заходу він виконав жим штанги лежачи, зіграв у теніс та постріляв із лука. 

Ввечері на майданчику Конгресу місцевих та регіональних влад Володимир Зеленський зустрівся з представниками всіх гірських територіальних громад Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей. Також політик долучився до фінального етапу відбору національної ініціативи «Тисячовесна».

Останки Коновальця повернено в Україну

Прах полковника Армії УНР вже в Україні
Прах полковника Армії УНР вже в Україні
фото: Ірина Верещук

Прах першого голови ОУН Євгена Коновальця повернено в Україну з Нідерландів, де він був похований після загибелі у 1938 році. На рідній землі полковника зустрічали зі всіма державними та військовими почестями.

Затримано начальника Миколаївського обласного ТЦК

Очільник обласного ТЦК «заробляв» на ухилянтах
Очільник обласного ТЦК «заробляв» на ухилянтах
фото: СБУ

Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, посадовець отримав загалом $15 тис. неправомірної вигоди за сприяння в уникненні мобілізаційних заходів. Наразі проводяться обшуки за місцем його служби та проживання, а також інші першочергові слідчі дії.

Інші важливі новини

  • Україна передала Росії пропозицію про взаємне припинення атак на цивільні цілі в Чорному морі.
  • За колишнього посла України у США Ольгу Стефанішину внесено заставу в розмірі 6 млн грн.
  • Україна засудила візит Володимира Путіна на окуповані Курили.
  • ЗСУ уразили ключовий об'єкт військового аеродрому «Саки».
  • Генштаб підтвердив ураження нафтового гіганта РФ за 1300 км від України.

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Теги: Миколаївщина залізниця Одещина Володимир Зеленський Івано-Франківськ ТЦК обмін ОУН-УПА війна Укрзалізниця

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