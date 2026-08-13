В окупованому Єнакієвому спалахнув ТЦ «Галактика»: перед пожежею чули вибухи

Вогонь швидко охопив приміщення гіпермаркету

У ніч на 14 серпня в тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області спалахнула масштабна пожежа в будівлі торговельного центру «Галактика». Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За словами очевидців, перед займанням у місті пролунала серія невідомих вибухів. У соцмережах поширюється повідомлення про те, що пожежа могла стати наслідком атаки, здійсненої з боку Луганського напрямку. Вогонь швидко охопив приміщення гіпермаркету.

Наразі офіційного підтвердження причин інциденту, а також даних про масштаби руйнувань та можливих постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що частина районів тимчасово окупованих Донецька, Горлівки, Макіївки, Ясинуватої, а також низка інших населених пунктів залишилися без електропостачання.

Подібні збої та масові відключення світла на загарбаних росіянами територіях Донеччини останнім часом стали системним явищем.

Перед цим у тимчасово окупованому Донецьку понад 117 тис. абонентів опинилися без електропостачання. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.

За його словами, масштабні відключення торкнулися Петровського, Кіровського, Куйбишевського та Пролетарського районів.

Як відомо, тимчасово окупований Мелітополь перебуває в умовах масштабного блекауту.

У місті повністю відсутнє електропостачання, через що місцеві жителі змушені шукати будь-які способи та альтернативні джерела, аби зарядити телефони.

Нагадаємо, усі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області. Про заявили призначені Росією керівники окупаційних адміністрацій – Володимир Сальдо та Євген Балицький у Telegram.

До слова, подібний масштабний блекаут на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже фіксувався раніше – тоді причиною також називали атаку безпілотників по високовольтному обладнанню.